Путин уволил трех генералов МВД по делу о взятке. Еще двое сами написали рапорты об уходе

Владимир Путин подписал указ об увольнении трех генералов МВД, еще двое ушли по собственному желанию. Причиной для такого решения стало поручительство госслужащих за экс-начальника полиции Камчатки Михаила Киселева, который проходит по делу о взяточничестве, пишет РБК.

Должностей лишились замначальника ГУ МВД по Москве генерал-лейтенант Андрей Понорец, начальник УВД по Юго-Западному округу Москвы генерал-майор полиции Юрий Демин, замначальника Департамента госслужбы и кадров МВД генерал-майор Виталий Краснов.

Сообщается, что перечисленные сотрудники МВД помогали Киселеву продвигаться по службе. В 2017 году Понорец и Демин поручились за обвиняемого при включении его в федеральный кадровый резерв. Краснов оказывал генералу протекцию.

Кроме того, были уволены начальник главного следственного управления МВД по Москве генерал-майор юстиции Наталья Агафьева и начальник главного управления полиции на транспорте генерал-лейтенант Дмитрий Шаробаров. По информации собеседников РБК, оба сотрудника самостоятельно написали рапорты об уходе.

Глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы Александр Хинштейн рассказал изданию, что Шаробаров активно противодействовал планам по реформированию транспортной полиции и ее «ликвидации самостоятельной вертикали». По его словам, отставка генерал-лейтенанта может быть связаны с обсуждениями реформ транспортного управления.