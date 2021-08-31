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Путин уволил трех генералов МВД по делу о взятке. Еще двое сами написали рапорты об уходе

Виктория Шанина
Сегодня в 13:04

Владимир Путин подписал указ об увольнении трех генералов МВД, еще двое ушли по собственному желанию. Причиной для такого решения стало поручительство госслужащих за экс-начальника полиции Камчатки Михаила Киселева, который проходит по делу о взяточничестве, пишет РБК.

Должностей лишились замначальника ГУ МВД по Москве генерал-лейтенант Андрей Понорец, начальник УВД по Юго-Западному округу Москвы генерал-майор полиции Юрий Демин, замначальника Департамента госслужбы и кадров МВД генерал-майор Виталий Краснов.

Сообщается, что перечисленные сотрудники МВД помогали Киселеву продвигаться по службе. В 2017 году Понорец и Демин поручились за обвиняемого при включении его в федеральный кадровый резерв. Краснов оказывал генералу протекцию.

Кроме того, были уволены начальник главного следственного управления МВД по Москве генерал-майор юстиции Наталья Агафьева и начальник главного управления полиции на транспорте генерал-лейтенант Дмитрий Шаробаров. По информации собеседников РБК, оба сотрудника самостоятельно написали рапорты об уходе.

Глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы Александр Хинштейн рассказал изданию, что Шаробаров активно противодействовал планам по реформированию транспортной полиции и ее «ликвидации самостоятельной вертикали». По его словам, отставка генерал-лейтенанта может быть связаны с обсуждениями реформ транспортного управления.

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