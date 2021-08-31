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«Бумажный дом», «Утреннее шоу» и «Основание»: что смотреть на стрим-сервисах в сентябре

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:27

Теплые дни и желание выходить на улицу потихоньку сходят на нет. Тем не менее сентябрь готов порадовать любителей остаться дома с вкусной едой за просмотром фильма или сериала.

Благодаря стриминговым сервисам, таким как Netflix, Amazon Prime, HBO и Apple TV+, в первый осенний месяц даже самые привередливые зрители найдут что посмотреть.

Мы собрали самые интересные премьеры сентября.

1 сентября

Netflix

«Поворотный момент: 11 сентября и война с терроризмом»

Документальный фильм от режиссера Брайана Кнаппенбергера («Интернет-мальчик: История Аарона Шварца») о событиях 11 сентября в Америке — от возникновения «Аль-Каиды» в 1980-х до силового ответа США на территории страны и за рубежом.

3 сентября

Netflix

«Бумажный дом», 5-й сезон

В продолжении «Бумажного дома» покажут события, которые происходят во время нападения на центральный банк Испании, где банда Профессора провела уже 100 часов. Власти страны наконец решили привлечь к поимке преступников военных, а главным героям придется принять решающую битву, поставив на кон собственную жизнь.

Netflix

«Стоимость»

Драма о событиях 11 сентября со Стэнли Туччи и Майклом Китоном в главных ролях. По сюжету циничный адвокат занимается компенсациями жертвам и родственникам. Однако его отношение меняется после знакомства с мужчиной, у которого погибла жена. Фильм основан на реальных событиях.

Amazon Prime

«Золушка»

Новый взгляд на традиционную историю в музыкальной интерпретации «Золушки» с гендерно-нейтральной феей-крестной в исполнении Билли Портера. В центре сюжета — трудолюбивая девушка с непростой судьбой, которая живет со злыми мачехой и сестрами и мечтает о совсем другой жизни. Воплотить эти стремления в реальность ей помогает фея-крестная.

8 сентября

Amediateka

«Американская история преступлений», 3-й сезон

Новый сезон будет посвящен национальному скандалу вокруг импичмента Билла Клинтона, в котором замешаны Моника Левински, Пола Джонс и Линда Трипп.

Hulu

«Wu-Tang: Американская сага», 2-й сезон

Продолжение истории о рэп-банде Wu-Tang в начале 90-х годов в разгар крэковой эпидемии. По сюжету члены группы живут в нищете и мечтают стать мировыми звездами. Все меняется, когда руководитель звукозаписывающей студии решает заключить с бандой контракт.

9 сентября

«Кинопоиск HD»

«Пропавшая»

Мини-сериал от режиссера Вадима Перельмана («Уроки фарси», «Дом из песка и тумана»), главную роль в котором сыграла Лиза Янковская. Шоу расскажет историю семьи Гарбер, в которую спустя 10 лет после пропажи возвращается дочь. Девушка Лена не помнит, где была все эти годы и как сумела вернуться.

10 сентября

Netflix

«Люцифер», 6-й сезон

В финальном сезоне главный герой столкнется с необходимостью стать Богом и занять трон своего отца. Пока Люцифер будет готовиться к своей новой роли, на его пути появятся неожиданные враги и непростая задача по спасению мира от конца света.

13 сентября

Amediateka

«Американская ржавчина», 1-й сезон

Драма в духе «Мейр из Исттауна» о начальнике полиции маленького города в Пенсильвании, который пытается спасти от тюрьмы сына возлюбленной.

Amediateka

«Сцены из супружеской жизни»

Мини-сериал исследует сложные эмоции и переживания, которые неизбежно происходят в любовных отношениях. Мира бесконечно любит своего мужа, но одновременно и ненавидит. Джонатан, в свою очередь, пытается спасти брак, чтобы их жизни не разрушились.

15 сентября

Netflix

«Шумахер»

Документальный проект от Netflix о семикратном победителе «Формулы-1» Михаэле Шумахере. В фильме — интервью с родными и близкими гонщика, которые иначе раскрывают его личность. Стрим-сервис отмечает, что это единственная работа, которую одобрила семья Шумахера и показала эксклюзивные архивные кадры.

В 2013 году гонщик получил черепно-мозговую травму во Французских Альпах. С тех пор состояние его здоровья держится в строжайшем секрете.

17 сентября

Netflix

«Половое воспитание», 3-й сезон

В новом сезоне Отис будет практиковать секс без обязательств, Эрик и Адом официально сойдутся, а Джин скоро станет мамой. В это время новый директор Хоуп попытается усовершенствовать школу Мурдейла, Эмми погрузится в феминизм, а Джексон влюбится.

more.tv

«Утраченный символ»

Мини-сериал по роману писателя Дэна Брауна о профессоре Гарвардского университета Роберте Лэнгдоне, который является специалистом по религиозным символам. Ему предстоит раскрыть глобальный заговор и освободить своего похищенного учителя. Действие шоу будет происходить до событий «Кода да Винчи» и «Ангелов и демонов».

Apple TV+

«Утреннее шоу», 2-й сезон

Сюжет второго сезона будет развиваться в период пандемии коронавируса. Марк Дюпласс рассказал, что сценаристы «переписали» часть второго сезона после того, как производство было закрыто из‑за COVID-19. Ранее сценаристы уже переписывали сериал, чтобы включить в него движение MeToo.

22 сентября

Netflix

«Монстры внутри: 24 лица Билли Миллигана»

Документальный фильм о самом известном человеке с расстройством множественной личности Билли Миллигане. В нем покажут архивные кадры допросов и фрагменты новостных телепрограмм, в которых журналисты задумываются, а не пытается ли мужчина избежать суда, изображая редкое заболевание.

24 сентября

Netflix

«Полуночная месса»

Хоррор-сериал от Майка Флэнагана, известного по работам «Призрак дома на холме», «Призраки усадьбы Блай», «Доктор Сон» и «Окулус». Шоу расскажет об изолированном сообществе, живущем на острове Крокетт, где после прибытия харизматичного и таинственного священника начинают происходить чудесные и пугающие события.

Amazon Prime

«Голиаф», 4-й сезон

В новых эпизодах адвокат Билли МакБрайд возьмется за дело одной из крупнейших фармацевтических компаний Big Pharma о распространении опиоидов в Америке, основанное на реальной истории.

Apple TV+

«Основание», 1-й сезон

Сериал, основанный на научно-фантастических романах Айзека Азимова. Действие шоу развернется в Галактической Империи, которая грозит рухнуть согласно прогнозам ученого Гэри Селдона. Тогда герой решает создать организацию «Основание», которой предстоит спасти человечество и возродить цивилизацию после катастрофы.

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