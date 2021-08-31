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В центре Москвы испортили 400 электросамокатов, обмазав их солидолом

Валерия Корниенко
Сегодня в 12:29

На Ленинском проспекте и Крымском Валу в Москве неизвестные испортили 400 арендных электросамокатов, обмазав их солидолом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.

«Неустановленное лицо повредило 400 самокатов Nine bot max pro, обмазав солидолом их электронные панели», — сказал собеседник агентства. Самокаты испортили 26 августа, но заявители обратились в полицию только накануне, 30 августа.

Полиция начала проверку, сумма ущерба устанавливается. В зависимости от характеристик, стоимость одного самоката Ninebot max pro составляет от 40 до 65 тыс. рублей.

Чьи самокаты были испорчены, не уточняется. По данным телеграм-канала Baza, 300 самокатов принадлежит компании Urent, еще 100 — «Яндексу».

В августе в МВД сообщили, что с начала года в Москве произошло более 50 аварий с электросамокатами, в которых пострадали 57 человек, умерли — двое. Около 80% ДТП произошли на пешеходных переходах, во дворах жилых домов или при въезде в них.

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