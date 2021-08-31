Правительство России запустило официальный телеграм-канал. Там будут новости о работе кабмина

«В соцсетях очень много информации и порой пользователям бывает сложно понять, правдива ли она», — сказал пресс-секретарь Председателя Правительства Борис Беляков.

Правительство России запустило официальный канал в телеграме. В нем пресс-служба ведомства будет публиковать «достоверную информацию о работе кабинета министров», сообщается на сайте Правительства.

За пару часов работы в телеграм-канале «Правительство России» набралось 5 700 подписчиков и три публикации. В их числе: вводный пост, а также новости о бюджете строительства парома «Генерал Черняховский» и о решении властей позволить подросткам с с онкологическими заболеваниями продолжать лечение в детских профильных больницах после достижения 18 лет.

Российские власти не впервые создают официальные аккаунты в соцсетях. Например, в TikTok уже зарегистрировались Министерство иностранных дел России и МЧС.

Ранее правительство заявляло, что хочет использовать тикток для привлечения молодежи на выборы в Госдуму в 2021 году. Слоганы кандидатов от власти планировали превратить в хештеги, под которыми тиктокерам предложат снимать свои видео.