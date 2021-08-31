«Яндекс» выкупит долю Uber в своих сервисах за 1 млрд долларов

«Яндекс» полностью выкупит доли Uber в «Яндекс.Еде», «Лавке», «Доставке» и беспилотном подразделении. Об этом сообщается на сайте компании.

Стоимость сделки составит 1 млрд долларов. Она будет закрыта до конца 2021 года.

По итогам покупки «Яндекс» станет владельцем 100% акций в этих сервисах. Компания также приобретет у Uber 4,5% акций совместного предприятия, доведя свою долю в нем до 71%, и получит право в течение двух лет выкупить оставшиеся ценные бумаги Uber по фиксированной стоимости — 1,8–2 млрд долларов.

В результате сделки «Яндекс» рассчитывает ускорить развитие бизнеса за счет более тесной интеграции сервисов и упрощения управленческих процессов. Вместе с Uber компания продолжит развивать сервисы заказа такси, каршеринга и аренды самокатов в рамках группы компаний «Яндекс.Такси».

Совместное предприятие «Яндекса» и Uber было создано в феврале 2018 года. На момент появления оно оценивалось в 3,8 млрд долларов.