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Сиквел «Техасской резни бензопилой» выйдет на Netflix. Режиссер — Дэвид Блю Гарсия

Виктория Шанина
Сегодня в 10:21

Американский стриминговый гигант Netflix получил права на сиквел «Техасской резни бензопилой» от Legendary Pictures. Картина будет эксклюзивно транслироваться на платформе, пишет The Hollywood Reporter.

Оригинальный фильм режиссера Тоуба Хупера вышел в 1974 году и считается одним из культовых хорроров. Главного героя зовут Томас Хьюитт — это маньяк по прозвищу Кожаное лицо, член жуткой семьи каннибалов. Прообразом персонажа послужил серийный убийца, некрофил и похититель трупов Эд Гин. Хьюитт стал частым гостем массовой культуры, появлялся во множестве сиквелов и приквелов картины.

Киностудия Legendary Pictures попытается вернуться к оригинальной истории Хупера, ведь множество последующих картин обеспечили франшизе дурную славу и резкие отзывы критиков. Создатели планируют рассказать о жизни Томаса Хьюитта в той же смелой и провокационной манере, в какой она была впервые представлена ​​миру.

В 1974 году мир стал свидетелем одного из самых странных преступлений в хрониках американской истории. В 2021 году лицо безумия вернется.
Официальный синопсис продолжения «Техасской резни бензопилой»

Режиссером нового сиквела стал Дэвид Блю Гарсия, сценаристом — Крис Томас Дэвлин. В ролях: Элис Крайг («Звездный путь: Вояджер»), Элси Фишер («Тренер»), Джейкоб Лейтимор («Бегущий в лабиринте»), Мо Данфорд («Игра престолов») и другие.

Съемки проходили в Болгарии и уже завершились. Дата премьеры пока не назначена.

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