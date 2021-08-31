Американский стриминговый гигант Netflix получил права на сиквел «Техасской резни бензопилой» от Legendary Pictures. Картина будет эксклюзивно транслироваться на платформе, пишет The Hollywood Reporter.

Оригинальный фильм режиссера Тоуба Хупера вышел в 1974 году и считается одним из культовых хорроров. Главного героя зовут Томас Хьюитт — это маньяк по прозвищу Кожаное лицо, член жуткой семьи каннибалов. Прообразом персонажа послужил серийный убийца, некрофил и похититель трупов Эд Гин. Хьюитт стал частым гостем массовой культуры, появлялся во множестве сиквелов и приквелов картины.

Киностудия Legendary Pictures попытается вернуться к оригинальной истории Хупера, ведь множество последующих картин обеспечили франшизе дурную славу и резкие отзывы критиков. Создатели планируют рассказать о жизни Томаса Хьюитта в той же смелой и провокационной манере, в какой она была впервые представлена ​​миру.