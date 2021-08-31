Apple TV+ опубликовал трейлер документального фильма «The Velvet Underground»

Лента рассказывает о создании музыкального коллектива и его первых шагах на нью-йоркской сцене 1960-х годов, а также о дальнейшем становлении в качестве одной из самых влиятельных групп в истории рока.

«Они меняют жизнь. Они изменили то, как вы видите и слышите вещи, и, конечно же, повлияли на музыку и поколения артистов с тех пор, как появились. Вы не можете преувеличить их влияние», — отметил Хейнс.

В фильме можно будет увидеть архивные кадры и интервью с ключевыми фигурами в истории группы, а также ранее неизданные видео выступлений и экспериментальные записи, в том числе кадры, снятые художником Энди Уорхолом — он был менеджером The Velvet Underground.

«Эффект — это почти потусторонняя реальность, отфильтрованная через творческие умы мира искусства, в котором жила группа», — описало картину издание Collider.

Впервые «The Velvet Underground» был показан на Каннском кинофестивале в июле. На Apple TV+ фильм можно будет посмотреть с 15 октября.