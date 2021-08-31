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Apple купила стриминговый сервис классической музыки Primephonic

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:35

Компания Apple приобрела сервис Primephonic, специализирующийся на классической музыке. Его контент будет интегрирован в платформу Apple Music. Об этом корпорация сообщила на своем сайте.

Apple планирует перевести Primephonic в автономный режим с 7 сентября. Новые подписчики больше не могут присоединиться к сервису. При этом действующие пользователи получат бесплатные полгода подписки на Apple Music.

Там они смогут найти плейлисты из прежнего сервиса. В планах Apple — сделать классическую музыку мейнстримом, об этом заявил соучредитель и гендиректор Primephonic Томас Стеффенс.

«Артистам нравится наш сервис и то, что мы сделали в классической музыке, теперь у нас есть возможность присоединиться к Apple, чтобы предоставить миллионам слушателей самое лучшее», — сказал Стеффенс.

В 2022 году Apple Music намерена выпустить специальное приложение для любителей классики. В нем будут элементы интерфейса Primephonic, в том числе система просмотра и поиска по композиторам и репертуару.

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