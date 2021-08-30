Компания Disney начала работать над сиквелом «Круиза по джунглям»

Кинокомпания Disney запустила в работу сиквел приключенческого фильма «Круиз по джунглям». Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

По информации издания, Дуэйн Джонсон и Эмили Блант вернутся к своим ролям в продолжении картины. Каким будет их новое приключение, пока неизвестно. Над второй частью будут работать сценарист Майкл Грин и режиссер Жауме Коллет-Серра, они же создавали оригинальный фильм.

Продюсерами проекта станут Джон Дэвис, Джон Фокс, Бо Флипп, Дэни Гарсия, Хайрам Гарсия и Скотт Шелдон. Джонсон также выступит одним из продюсеров.

Когда начнутся съемки фильма, не сообщается. Также пока неясно, когда сиквел «Круиза по джунглям» может появиться на экранах.

«Круиз по джунглям» был вдохновлен аттракционом из тематического парка Диснейленд. Помимо Джонсона и Блант, в ленте снялись Эдгар Рамирес, Джек Уайтхолл, Джесси Племонс и Пол Джаматти. «Афиша Daily» рассказывала подробно о съемках кино.