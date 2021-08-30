Жители Ростовской области чуть не засыпали землей археологов. Они решили, что те ставят 5G-вышку

«Утром 24 августа к месту проведения археологических работ подошла группа мужчин с лопатами и начала засыпать шурф с находящимися в нем специалистами-археологами. В полицию поданы заявления о привлечении виновных лиц к ответственности», — сообщили в областном правительстве. Раскопки в целях безопасности археологов приостановили.

Ученые из организации «Донское наследие» работали на территории объекта культурного наследия федерального значения «Городище Азака-Таны с некрополем». Они вели раскопки по разришению Минкульта РФ .

В городе Азов Ростовской области некоторые жители попытались засыпать землей археологов, которые занимались раскопками на месте древнего городища, сообщает РИА «Новости» . Активисты подумали, что ученые собираются установить в шурфе вышки 5G.

Местное издание «Блокнот» пишет, что одним из людей, засыпавших ученых землей, был член КПРФ и кандидат в депутаты Госдумы Станислав Потаков. По данным издания, чиновник опубликовал видеозапись инцидента в своем инстаграме, но позже удалил ее.

В марте жители Екатеринбурга несколько дней протестовали против установки в городе вышки 5G. Горожане опасались, что ее появление создаст опасность для здоровья. Они утверждали, что электромагнитное излучение от таких объектов якобы превышает предельно допустимую норму.