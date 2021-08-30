перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Apple TV/YouTube Apple TV+ опубликовал трейлер документального фильма «The Velvet Underground»
Apple TV+ опубликовал трейлер документального фильма «The Velvet Underground» 2:16
Писатель Харуки Мураками раскритиковал премьер-министра Японии из‑за COVID-19 1:27
Apple купила стриминговый сервис классической музыки Primephonic 0:35
Компания Disney начала работать над сиквелом «Круиза по джунглям» Вчера в 23:41
Жители Ростовской области чуть не засыпали землей археологов. Они решили, что те ставят 5G-вышку Вчера в 23:19
McDonald’s намерена зарегистрировать в России товарный знак «Макдак» Вчера в 22:59
IKEA IKEA начала выкупать использованную мебель своего производства у жителей США
IKEA начала выкупать использованную мебель своего производства у жителей США Вчера в 22:52
Юэн Макгрегор и Итан Хоук сыграют братьев в фильме «Рэймонд и Рэй» Вчера в 22:27
Власти Петербурга выплатят педагогам по 10 тыс. рублей в сентябре Вчера в 22:22
Ставрополец нашел «крысиного короля» — мышей, связанных хвостами в узел. Явление считалось выдумкой Вчера в 21:51
«Мы менее свободны, чем 20 лет назад». Дуров — об усилении цензуры и ограничении прав людей Вчера в 21:30
Отменили литфестиваль «Хомяков Home». В нем собиралась участвовать ЛГБТ-писательница Оксана Васякина
Отменили литфестиваль «Хомяков Home». В нем собиралась участвовать ЛГБТ-писательница Оксана Васякина Вчера в 21:21
Пользователь нашел первую короткометражку Нолана 1989 года. Пришлось провести расследование Вчера в 20:51
Мирзализаде признали нежелательным, Миссисипи изменила течение и другие новости дня
Вчера в 20:45 дайджест
Россиянин вплавь добрался до Японии, но страна его не впускает. История Вааса Феникса Нокарда Вчера в 20:30
В Москве пройдет экоакция «Чистое искусство». Во время нее мусор можно будет обменять на билеты Вчера в 20:01
В Китае детям запретили играть в видеоигры больше трех часов в неделю Вчера в 19:12
«Тануки»/«ВКонтакте» В ФСБ поступили сообщения о минировании всех ресторанов «Тануки» в Москве
В ФСБ поступили сообщения о минировании всех ресторанов «Тануки» в Москве Вчера в 18:54
В Нидерландах кот выжил после 52 дней заточения в пустом доме Вчера в 18:48
ФАС предупредила Apple из‑за запрета указывать альтернативные способы оплаты в приложениях Вчера в 18:26
Отключить рекламу

McDonald’s намерена зарегистрировать в России товарный знак «Макдак»

Юлия Онодэра
Вчера в 22:59

Американская компания McDonald’s Corporation подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Макдак» — слова, которым в России часто называют сеть ресторанов быстрого питания. Об этом сообщил в фейсбуке журналист Кирилл Седов.

Также компания намерена запатентовать товарный знак «McDAK». Ранее, в июне, McDonald’s получила патенты на марки «Макдоналдс» на черном и полосатом коричневом фоне. Также сети принадлежат патенты на «БигМак», «МакКафе», «МакФлурри» и другие знаки.

В пресс-службе компании в России заявили, что заявку на товарный знак «Макдак» подали в соответствии с планами по защите бренда. Это не позволит, в частности, использовать сленговое название сети для обозначения товаров других организаций.

В марте в Пермском крае ФАС возбудила дело против сети кафе «Wаурма» из‑за использования перевернутой буквы М в качестве логотипа. Аналогичный знак является символом McDonald’s, он зарегистрирован как товарный знак, принадлежащий компании.

В начале пандемии коронавируса бразильский «Макдоналдс» изменил свой логотип в социальных сетях. Арки буквы М в нем разделили, чтобы показать важность самоизоляции. «Мы разлучены на мгновение, чтобы всегда быть вместе», — так объяснили идею в сети.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
хип-хоп
Og Buda, Mayot, Soda Luv
Авангард громкого и провокационного минималистик-трэпа
боевик
Главный герой
Райан Рейнолдс вдруг выясняет, что он второстепенный персонаж в видеоигре
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
триллер
Воспоминания
Футуристический детектив с Хью Джекманом
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Роспатент
McDonald's
ФАС
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить