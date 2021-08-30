McDonald’s намерена зарегистрировать в России товарный знак «Макдак»

Американская компания McDonald’s Corporation подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Макдак» — слова, которым в России часто называют сеть ресторанов быстрого питания. Об этом сообщил в фейсбуке журналист Кирилл Седов.

Также компания намерена запатентовать товарный знак «McDAK». Ранее, в июне, McDonald’s получила патенты на марки «Макдоналдс» на черном и полосатом коричневом фоне. Также сети принадлежат патенты на «БигМак», «МакКафе», «МакФлурри» и другие знаки.

В пресс-службе компании в России заявили, что заявку на товарный знак «Макдак» подали в соответствии с планами по защите бренда. Это не позволит, в частности, использовать сленговое название сети для обозначения товаров других организаций.

В марте в Пермском крае ФАС возбудила дело против сети кафе «Wаурма» из‑за использования перевернутой буквы М в качестве логотипа. Аналогичный знак является символом McDonald’s, он зарегистрирован как товарный знак, принадлежащий компании.

В начале пандемии коронавируса бразильский «Макдоналдс» изменил свой логотип в социальных сетях. Арки буквы М в нем разделили, чтобы показать важность самоизоляции. «Мы разлучены на мгновение, чтобы всегда быть вместе», — так объяснили идею в сети.