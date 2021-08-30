IKEA начала выкупать использованную мебель своего производства у жителей США

IKEA запустила в штате Пенсильвания в США временную услугу обратного выкупа подержанной мебели для ее дальнейшей перепродажи. Об этом сообщается на сайте компании.

Вернуть мебель могут только обладатели карты IKEA Family. Для продажи им нужно заполнить форму и предмет в собранном виде в магазин. Вырученные деньги можно будет потратить на новую мебель производителя. Старую разместят в отделе As-Is, где продаются бережно использованные, снятые с производства и выставочные модели.

Возврату не подлежат комоды, кровати, текстиль, лампы, диваны, зеркала, уличная и детская мебель. Но книжные шкафы, столы и стулья без обивки, небольшие тумбы и другое — продать можно.

Услуга будет действовать до 19 сентября, после эксперимента IKEA планирует запустить проект и в других штатах.