перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Apple TV/YouTube Apple TV+ опубликовал трейлер документального фильма «The Velvet Underground»
Apple TV+ опубликовал трейлер документального фильма «The Velvet Underground» 2:16
Писатель Харуки Мураками раскритиковал премьер-министра Японии из‑за COVID-19 1:27
Apple купила стриминговый сервис классической музыки Primephonic 0:35
Компания Disney начала работать над сиквелом «Круиза по джунглям» Вчера в 23:41
Жители Ростовской области чуть не засыпали землей археологов. Они решили, что те ставят 5G-вышку Вчера в 23:19
McDonald’s намерена зарегистрировать в России товарный знак «Макдак» Вчера в 22:59
IKEA IKEA начала выкупать использованную мебель своего производства у жителей США
IKEA начала выкупать использованную мебель своего производства у жителей США Вчера в 22:52
Юэн Макгрегор и Итан Хоук сыграют братьев в фильме «Рэймонд и Рэй» Вчера в 22:27
Власти Петербурга выплатят педагогам по 10 тыс. рублей в сентябре Вчера в 22:22
Ставрополец нашел «крысиного короля» — мышей, связанных хвостами в узел. Явление считалось выдумкой Вчера в 21:51
«Мы менее свободны, чем 20 лет назад». Дуров — об усилении цензуры и ограничении прав людей Вчера в 21:30
Отменили литфестиваль «Хомяков Home». В нем собиралась участвовать ЛГБТ-писательница Оксана Васякина
Отменили литфестиваль «Хомяков Home». В нем собиралась участвовать ЛГБТ-писательница Оксана Васякина Вчера в 21:21
Пользователь нашел первую короткометражку Нолана 1989 года. Пришлось провести расследование Вчера в 20:51
Мирзализаде признали нежелательным, Миссисипи изменила течение и другие новости дня
Вчера в 20:45 дайджест
Россиянин вплавь добрался до Японии, но страна его не впускает. История Вааса Феникса Нокарда Вчера в 20:30
В Москве пройдет экоакция «Чистое искусство». Во время нее мусор можно будет обменять на билеты Вчера в 20:01
В Китае детям запретили играть в видеоигры больше трех часов в неделю Вчера в 19:12
«Тануки»/«ВКонтакте» В ФСБ поступили сообщения о минировании всех ресторанов «Тануки» в Москве
В ФСБ поступили сообщения о минировании всех ресторанов «Тануки» в Москве Вчера в 18:54
В Нидерландах кот выжил после 52 дней заточения в пустом доме Вчера в 18:48
ФАС предупредила Apple из‑за запрета указывать альтернативные способы оплаты в приложениях Вчера в 18:26
Отключить рекламу

Юэн Макгрегор и Итан Хоук сыграют братьев в фильме «Рэймонд и Рэй»

Юлия Онодэра
Вчера в 22:27

Юэн Макгрегор и Итан Хоук сыграют главные роли в фильме «Рэймонд и Рэй», который выступит компания Apple TV. Об этом сообщил Deadline.

Картина расскажет о двух сводных братьях, которые жили в тени ужасного отца. На его похоронах они встречаются снова, чтобы заново открыть себя и обнаружить гнев, боль, глупость и, возможно, любовь.

Сценаристом и режиссером ленты станет Родриго Гарсия («Женские тайны», «Девять жизней», «Пассажиры», «Таинственный Альберт Ноббс»). Продюсерами выступят Альфонсо Курон («Гравитация», «Рома»), Бонни Кертис («Спасение рядового Райана») и Джули Линн («До костей»).

«Рэймонд и Рэй» присоединятся к другим фильмам из линейки Apple Original Films, таким как «Освобождение» Антуана Фукуа, «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе, «Финч» Мигеля Сапочника, «Лебединая песня» Бенджамина Клири и «Макбет» Джоэла Коэна.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
хип-хоп
Og Buda, Mayot, Soda Luv
Авангард громкого и провокационного минималистик-трэпа
боевик
Главный герой
Райан Рейнолдс вдруг выясняет, что он второстепенный персонаж в видеоигре
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
триллер
Воспоминания
Футуристический детектив с Хью Джекманом
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Apple
Люди
Итан Хоук
Родриго Гарсия
Антуан Фукуа
Мартин Скорсезе
Джоэл Коэн
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить