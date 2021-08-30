Юэн Макгрегор и Итан Хоук сыграют братьев в фильме «Рэймонд и Рэй»

Юэн Макгрегор и Итан Хоук сыграют главные роли в фильме «Рэймонд и Рэй», который выступит компания Apple TV. Об этом сообщил Deadline.

Картина расскажет о двух сводных братьях, которые жили в тени ужасного отца. На его похоронах они встречаются снова, чтобы заново открыть себя и обнаружить гнев, боль, глупость и, возможно, любовь.

Сценаристом и режиссером ленты станет Родриго Гарсия («Женские тайны», «Девять жизней», «Пассажиры», «Таинственный Альберт Ноббс»). Продюсерами выступят Альфонсо Курон («Гравитация», «Рома»), Бонни Кертис («Спасение рядового Райана») и Джули Линн («До костей»).

«Рэймонд и Рэй» присоединятся к другим фильмам из линейки Apple Original Films, таким как «Освобождение» Антуана Фукуа, «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе, «Финч» Мигеля Сапочника, «Лебединая песня» Бенджамина Клири и «Макбет» Джоэла Коэна.