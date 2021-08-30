Отменили литфестиваль «Хомяков Home». В нем собиралась участвовать ЛГБТ-писательница Оксана Васякина

В Тульской области отменили литературный фестиваль «Хомяков Home». Отказ от его проведения может быть связан с намечавшимся участием писательницы и открытой лесбиянки Оксаны Васякиной. Об этом заявила активистка Дарья Серенко.

По ее информации, православные активисты и силовики «пытались выгнать» с литфестиваля Васякину из‑за ее сексуальной ориентации. Однако дирекция не согласилась отстранить писательницу от участия — и тогда отменили весь фестиваль. «Навсегда», — утверждает Серенко.

Согласно официальному заявлению Тульского историко-архитектурного музея (он организует «Хомяков Home»), мероприятие не состоится в связи с эпидемиологической обстановкой по коронавирусу, а также санитарными и техническими условиями в усадьбе Богучарово.

«Оксана готовила программу, должна была вести там занятия по современной поэзии. В течение нескольких недель про нее начали появляться публикации в консервативных медиа, очевидно, заказные. Про „извращенку“ Васякину появилось даже в телеграм-канале Холмогорова», — рассказала Серенко.

Активистка заявила, что возмущена отменой фестиваля, давлением на дирекцию и недопуском Васякиной из‑за ее личной жизни. Она призвала своих подписчиков обратиться к властям региона и выразить несогласие со сложившейся ситуацией.

«Скорее всего, фестиваль уже не вернуть, но давайте хотя бы причиним администрации Тулы какое‑то количество неудобств и позадаем вопросов», — написала Серенко.

Оксана Васякина — российская писательница, поэтесса и феминистка. Она известна как автор сборника «Женская проза», а также цикла «Ветер ярости» и романа «Рана». Последнее произведение вошло в шорт-лист национальной литературной премии «Большая книга».