Рабочий из Ставрополя Алибулат Расулов стал свидетелем редкого природного явления, которое в народе называется «крысиный король». Он опубликовал ролик, в котором пять полевых мышат запутались хвостами в один узел.

Изначально «крысиный король» — это животное из легенд и мифов. В реальности грызунов, связанных хвостами, раньше находили только умершими, поэтому многие сомневались, что такое явление существует.

Алибулат нашел мышей в арбузном поле и записал видео, ставшее одним из первых задокументированных случаев нахождения живого «крысиного короля».