Рабочий из Ставрополя Алибулат Расулов стал свидетелем редкого природного явления, которое в народе называется «крысиный король». Он опубликовал ролик, в котором пять полевых мышат запутались хвостами в один узел.
Изначально «крысиный король» — это животное из легенд и мифов. В реальности грызунов, связанных хвостами, раньше находили только умершими, поэтому многие сомневались, что такое явление существует.
Алибулат нашел мышей в арбузном поле и записал видео, ставшее одним из первых задокументированных случаев нахождения живого «крысиного короля».
В другом видео мужчина показал, как распутывал грызунов. Хоть и не с первой попытки, ему удалось освободить мышей от узла. Алибулат высушил и согрел их на солнце, а затем отпустил обратно в поле.
Ролик стал вирусным благодаря тиктоку. Там он набрал больше 3 млн просмотров и вызвал бурное обсуждение в комментариях. По словам Алибулата, он узнал о существовании термина «крысиный король» только благодаря пользователям соцсети.
Спаситель мышат предполагает, что их связала мать в попытке спасти от затопления. По поливному каналу пустили воду, которая достигла норы. Грызуны были прикреплены к ветке арбуза чуть выше уровня воды.
Тем не менее мышата могли запутаться и сами. Зоолог Альфред Брем в книге «Жизнь животных» писал, что животные спят в кучках, чтобы согреть себя и потомство, а затем не могут развязать хвосты. Более того, «короли» не умеют передвигаться, поэтому их сородичи приносят им пищу. Поэтому в мифах часто пишут, что крысы кормят своего «короля» и заботятся о нем.
В последнем ролике Алибулат Расулов вернулся к месту находки.
«Вода отошла, а мышь вернулась в свою нору, есть признаки, что она живет там. Арбузик подрос с тех пор», — заключил крысиный спаситель.
Большинство пользователей переживали за мышат и назвали Алибулата героем.
Но есть и те, кто осудил решение Алибулата отпустить грызунов.