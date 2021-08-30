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Ставрополец нашел «крысиного короля» — мышей, связанных хвостами в узел. Явление считалось выдумкой

Виктория Шанина
Вчера в 21:51

Рабочий из Ставрополя Алибулат Расулов стал свидетелем редкого природного явления, которое в народе называется «крысиный король». Он опубликовал ролик, в котором пять полевых мышат запутались хвостами в один узел.

Изначально «крысиный король» — это животное из легенд и мифов. В реальности грызунов, связанных хвостами, раньше находили только умершими, поэтому многие сомневались, что такое явление существует.

Алибулат нашел мышей в арбузном поле и записал видео, ставшее одним из первых задокументированных случаев нахождения живого «крысиного короля».

В другом видео мужчина показал, как распутывал грызунов. Хоть и не с первой попытки, ему удалось освободить мышей от узла. Алибулат высушил и согрел их на солнце, а затем отпустил обратно в поле.

Ролик стал вирусным благодаря тиктоку. Там он набрал больше 3 млн просмотров и вызвал бурное обсуждение в комментариях. По словам Алибулата, он узнал о существовании термина «крысиный король» только благодаря пользователям соцсети.

@alibulat_22.02.75

На что способна обычная полевая мышь

♬ оригинальный звук - Алибулат

Спаситель мышат предполагает, что их связала мать в попытке спасти от затопления. По поливному каналу пустили воду, которая достигла норы. Грызуны были прикреплены к ветке арбуза чуть выше уровня воды.

Тем не менее мышата могли запутаться и сами. Зоолог Альфред Брем в книге «Жизнь животных» писал, что животные спят в кучках, чтобы согреть себя и потомство, а затем не могут развязать хвосты. Более того, «короли» не умеют передвигаться, поэтому их сородичи приносят им пищу. Поэтому в мифах часто пишут, что крысы кормят своего «короля» и заботятся о нем.

В последнем ролике Алибулат Расулов вернулся к месту находки.

«Вода отошла, а мышь вернулась в свою нору, есть признаки, что она живет там. Арбузик подрос с тех пор», — заключил крысиный спаситель.

@alibulat_22.02.75

♬ оригинальный звук - Алибулат

Большинство пользователей переживали за мышат и назвали Алибулата героем.

Но есть и те, кто осудил решение Алибулата отпустить грызунов.

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