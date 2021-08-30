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Россиянин вплавь добрался до Японии, но страна его не впускает. История Вааса Феникса Нокарда

Виктория Шанина
Вчера в 20:30

Миграционная служба Японии отказалась предоставить убежище россиянину Ваасу Фениксу Нокарду, который вплавь добрался до страны с Южных Курил. Власти намерены выдворить его из Японии из‑за «нарушения режима пребывания».

Мужчина уже не в первый раз хочет заполучить иностранное гражданство, но пока его попытки провальны. Рассказываем, кто такой Феникс Нокард и почему он отважился проплыть 20 километров.

Кто такой Ваас Феникс Нокард

При рождении Нокарда звали Владимир Мезенцев, однако позже он официально сменил имя. Он вырос в Ижевске, а в 2018 году оказался на острове Кунашир Курильских островов по программе «дальневосточного гектара» и жил в заброшенном доме в селе Дубовое.

«Три года он на Курилах прожил, нигде не работал, жил в Головнино, спал в палатке или с кем познакомится — там и пристраивался», — сообщает собеседник РИА «Новости».

«Новая газета» пишет, что Нокард посещал курсы японского языка и интересовался культурой страны, в том числе собирал словари и занимался айкидо. Кроме того, его новая фамилия — это анаграмма к слову «дракон».

Как Нокард пытался переехать в Азию

Впервые Владимир уже добирался Японии в 2011 году, но его депортировали за нарушение визового режима. По той же причине ему пришлось уехать из Индонезии. Кроме того, Мезенцеву удавалось попасть в Таиланд, где его заподозрили в подделке паспорта и принудительно выслали из страны.

В конце августа 2021 года Феникс Нокард решил попытать удачу в четвертый раз и отправиться до японского острова Хоккайдо вплавь. Предположительно, он преодолел дистанцию в 24 километра за трое суток. Температура воды в это время года составляет около 15 градусов. Местная полиция обнаружила гидрокостюм. Вероятно, он добрался до страны самостоятельно, но, по некоторым версиям, Владимир все-таки пользовался лодкой.

На другом берегу, в районе поселка Сибецу, Владимира встретил местный житель. По его словам, путешественник разговаривал по-японски только отдельными словами: «Нет паспорта, Кунашир, приплыл». Там он успел купить себе белье, рюкзак и обувь.

Эпилог

Работники миграционного бюро быстро нашли Нокарда в Сибецу и должны были решить его дальнейшую судьбу. 28 августа стало известно, что мужчине отказали в предоставлении политического убежища. Его намерены экстрадировать в Россию.

Во время своего заплыва Ваас Феникс Нокард незаконно пересек две границы, поэтому на родине ему может грозить до двух лет лишения свободы. Кроме того, после возвращения мужчине предстоит пройти психиатрическую экспертизу.

Вот так эту историю воспринял русскоязычный твиттер

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