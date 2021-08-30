Россиянин вплавь добрался до Японии, но страна его не впускает. История Вааса Феникса Нокарда

Миграционная служба Японии отказалась предоставить убежище россиянину Ваасу Фениксу Нокарду, который вплавь добрался до страны с Южных Курил. Власти намерены выдворить его из Японии из‑за «нарушения режима пребывания».
Мужчина уже не в первый раз хочет заполучить иностранное гражданство, но пока его попытки провальны. Рассказываем, кто такой Феникс Нокард и почему он отважился проплыть 20 километров.
Кто такой Ваас Феникс Нокард
При рождении Нокарда звали Владимир Мезенцев, однако позже он официально сменил имя. Он вырос в Ижевске, а в 2018 году оказался на острове Кунашир Курильских островов по программе «дальневосточного гектара» и жил в заброшенном доме в селе Дубовое.
«Три года он на Курилах прожил, нигде не работал, жил в Головнино, спал в палатке или с кем познакомится — там и пристраивался», — сообщает собеседник РИА «Новости».
«Новая газета» пишет, что Нокард посещал курсы японского языка и интересовался культурой страны, в том числе собирал словари и занимался айкидо. Кроме того, его новая фамилия — это анаграмма к слову «дракон».
Как Нокард пытался переехать в Азию
Впервые Владимир уже добирался Японии в 2011 году, но его депортировали за нарушение визового режима. По той же причине ему пришлось уехать из Индонезии. Кроме того, Мезенцеву удавалось попасть в Таиланд, где его заподозрили в подделке паспорта и принудительно выслали из страны.
В конце августа 2021 года Феникс Нокард решил попытать удачу в четвертый раз и отправиться до японского острова Хоккайдо вплавь. Предположительно, он преодолел дистанцию в 24 километра за трое суток. Температура воды в это время года составляет около 15 градусов. Местная полиция обнаружила гидрокостюм. Вероятно, он добрался до страны самостоятельно, но, по некоторым версиям, Владимир все-таки пользовался лодкой.
На другом берегу, в районе поселка Сибецу, Владимира встретил местный житель. По его словам, путешественник разговаривал по-японски только отдельными словами: «Нет паспорта, Кунашир, приплыл». Там он успел купить себе белье, рюкзак и обувь.
Эпилог
Работники миграционного бюро быстро нашли Нокарда в Сибецу и должны были решить его дальнейшую судьбу. 28 августа стало известно, что мужчине отказали в предоставлении политического убежища. Его намерены экстрадировать в Россию.
Во время своего заплыва Ваас Феникс Нокард незаконно пересек две границы, поэтому на родине ему может грозить до двух лет лишения свободы. Кроме того, после возвращения мужчине предстоит пройти психиатрическую экспертизу.