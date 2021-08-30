В Нидерландах кот выжил после 52 дней заточения в пустом доме

В Нидерландах кот прожил один в пустом доме 52 дня без еды. Хозяин запер животное и исчез. Чтобы выжить, коту пришлось есть бумагу и пить воду из подтекающего крана. Об этом сообщило издание Dutch News.

После отъезда бывшего владельца дом в Схидаме выставили на аукцион. Истощавшего питомца нашли как раз покупатели недвижимости. Они вызвали ветеринаров — те поймали кота и отвезли его в приют.

Сотрудники приюта назвали кота Финном. Они утверждают, что в данный момент спасшийся кот выздоравливает, но по-прежнему боится людей. Судя по всему, произошедшее травмировало кота.

Голландцы запустили краудфантинговую кампанию по сбору денег для оплаты медицинских услуг, которые были оказаны Финну. Полиция тем временем занимается поиском бывшего хозяина кота — она намерена выяснить, почему Финн остался дома один.