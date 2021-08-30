ФАС предупредила Apple из‑за запрета указывать альтернативные способы оплаты в приложениях

Федеральная антимонопольная служба вынесла предупреждение Apple за то, что компания запрещает информировать покупателей приложений в App Store об альтернативных способах оплаты. Об этом сообщается на сайте ведомства.

К регулятору обратились пользователи и разработчики, которые заметили, что иногда купить товар, например электронную книгу, дешевле на сайте продавца, чем в магазине Apple. ФАС связывает это с комиссией от 15% до 30% с каждого платежа, совершенного в App Store.

Apple запрещает сообщать пользователям приложений о наличии более дешевого способа оплаты товара в соответствии с руководством для разработчиков iOS-приложений, говорится в сообщении ведомства. Такое информирование компания усматривает в любом виде, даже если это ссылка на сайт разработчика/сервиса или форма регистрации с переходом на сайт в браузере.

По мнению ФАС, этот запрет «негативно сказывается на конкуренции» и росте цен. Антимонопольная служба выдала Apple предупреждение об устранении нарушений до 30 сентября.

В конце августа Apple пошла на мировое соглашение с американскими разработчиками приложений после коллективного иска. Одним из требований значилась возможность публиковать внутри продуктов альтернативные способы оплаты покупок. Решение должен одобрить местный суд.