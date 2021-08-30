СК возбудил уголовное дело о создании ячейки АУЕ* в «Матросской тишине»

В московском СИЗО «Матросская тишина» правоохранители выявили «ячейку» запрещенного в России экстремистского движения «Арестантское уголовное единство (АУЕ)»*. Об этом сообщается на сайте столичного управления Следственного комитета России.

Отмечается, что «обладающие криминальным авторитетом» арестанты не позднее июня 2020 года организовали группу «АУЕ», пропагандируя «криминальный образ жизни и совершение противоправных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов».

Возбуждено уголовное дело по статьям 282.2 УК РФ («Организация деятельности общественной организации, которая была запрещена судом») и 282.3 УК РФ («Финансирование экстремистской деятельности»). О подозреваемых в деле не сообщается.

Следователи «при силовой поддержке» бойцов спецназа ФСИН проводят обыски в двух московских следственных изоляторах. На сайте столичной прокуратуры Москвы говорится, что участники «АУЕ» препятствуют работе сотрудников СИЗО, отказываются выполнять их требования и нарушают порядок содержания под стражей.

Движение «АУЕ» признали экстремистским и запретили на территории России 17 августа 2020 года. Тем, кто пропагандирует идеи «АУЕ», грозит наказание по статье 282.1 УК («Организация экстремистского сообщества») — до 12 лет тюрьмы и штраф до 700 тыс. рублей.

* Решением Верховного суда РФ движение «АУЕ» запрещено на территории России.