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Soulja Boy недоволен Канье Уэстом. Он записал куплет для «Donda», но в релиз не попал

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:37

В твиттере американского рэпера Soulja Boy спросили, что он думает о новом альбоме Канье Уэста «Donda». В ответ артист пожаловался, что не нашел себя в треке «Remote Control», для которого он записал куплет по просьбе Уэста.

«Я не знаю, что мне думать. Канье отправил мне песню „Remote Control“, но я не слышу в ней свой куплет. Хм, да к черту этого чувака», — ответил Soulja Boy.

Через несколько минут рэпер выложил скриншоты переписки с Уэстом и отправленным куплетом. В ней Уэст пишет, что в восторге от записи Soulja Boy и зовет рэпера в Атланту, чтобы поработать над альбомом и коллекцией для GAP.

Уэстом остался недоволен и Крис Браун, хотя его можно услышать в треке «New Again» из нового альбома. Своим возмущением Браун поделился в сторис в инстаграме, но его причин артист не пояснил.

Он написал: «Канье настоящая сука» — и сразу же удалил пост. Следом появилась сторис со словами «Nah he tweakin» — так говорят о человеке, чьи действия кажутся глупыми и необъяснимыми, или о состоянии под легкими наркотиками.

Изначально на «Donda» было 26 композиций, хотя Уэст готовил 27: лейбл Universal Music заблокировал «Jail 2» — фит с Мэрилином Мэнсоном и рэпером DaBaby из‑за гомофобного скандала с участием последнего. Позже трек вернулся на пластинку.

Среди тех артистов, кто тоже все-таки попал на пластинку, — Jay Z, Young Thug, Трэвис Скотт, The Weeknd и Kid Cudi.

Впервые артист анонсировал 10-й альбом «Donda» летом 2020 года. В преддверии выпуска рэпер провел три вечеринки-презентации, но выход альбома каждый раз переносили. Менеджер исполнителя обещал, что пластинка обязательно появится на стримингах 27 августа, — на следующий день после перформанса в Чикаго, но этого не произошло.

В итоге «Donda» вышла 29 августа, хотя в Apple Music в качестве даты релиза стояло 3 сентября. Уэст обвинил Universal Music в выпуске альбома без его согласия.

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