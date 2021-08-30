Soulja Boy недоволен Канье Уэстом. Он записал куплет для «Donda», но в релиз не попал

В твиттере американского рэпера Soulja Boy спросили, что он думает о новом альбоме Канье Уэста «Donda». В ответ артист пожаловался, что не нашел себя в треке «Remote Control», для которого он записал куплет по просьбе Уэста.

«Я не знаю, что мне думать. Канье отправил мне песню „Remote Control“, но я не слышу в ней свой куплет. Хм, да к черту этого чувака», — ответил Soulja Boy.

Через несколько минут рэпер выложил скриншоты переписки с Уэстом и отправленным куплетом. В ней Уэст пишет, что в восторге от записи Soulja Boy и зовет рэпера в Атланту, чтобы поработать над альбомом и коллекцией для GAP.