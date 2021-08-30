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Фото: Ким Кардашьян показала, что происходило за кадром на презентации «Donda»

Виктория Шанина
Сегодня в 15:38

26 августа прошла уже третья вечеринка — презентация нового альбома «Donda» Канье Уэста. Этот концерт был больше похож на спектакль, а одним из действующих лиц стала бывшая жена рэпера Ким Кардашьян.

Ким не только пришла в очередной раз поддержать экс-мужа, но и показала фото бэкстейджа с презентации.

Девушка опубликовала снимок с копией дома детства Уэста — центром импровизированной сцены. Исполнитель создал макет своего старого жилья, которое находилось в Чикаго и в котором рэпер провел свои детские годы.

В этой же серии есть фотографии дочери Норт и ее подруги, которые присоединились к выступлению.

Снимки девушка подписала как «Donda» — так звали покойную мать Уэста. Сценарий презентации альбома основан на самых ярких и важных событиях в жизни артиста.

Самой обсуждаемой частью перформанса стали поджог Канье и воссоздание его свадьбы с Ким 2014 года.

Пара поссорилась уже давно, но юридически их брак еще закреплен. Фанаты предполагают, что экс-супруги возвращаются к совместной жизни. Сами звезды никаких заявлений по этому поводу не делали.

Под публикацией Ким написала, что белое свадебное платье предоставил бренд Balenciaga, а сшит он был Haute Couture — вручную и специально по меркам Кардашьян. Эти фотографии развеяли сомнения, что на брачную церемонию во время презентации действительно вышла бывшая жена Канье.

29 августа Уэст наконец выпустил пластинку. Ким Кардашьян опубликовала в инстаграме сторис с одним из треков в своем плейлисте, чтобы показать, что тоже слушает новый альбом. Правда, пользователи заметили, что звук на этих скриншотах выключен.

«Ким Кардашьян показала, будто слушает альбом Канье, но звук выключен»

На первой вечеринке в честь выхода альбома «Donda» Ким тоже присутствовала, но в качестве зрителя. Она пришла на концерт Уэста в Атланте вместе с их совместными детьми. Аутфит она выбрала в один тон с самим Канье, который провел этот вечер на сцене.

В «Welcome to My Life» Канье упоминал о своем пребывании в Калабасасе — городе в Калифорнии, где находится дом Кардашьян. В треке есть строчки о том, что он теряет свою семью, поэтому пользователи были уверены: речь о Ким и об их детях.

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