Фото: Ким Кардашьян показала, что происходило за кадром на презентации «Donda»

26 августа прошла уже третья вечеринка — презентация нового альбома «Donda» Канье Уэста. Этот концерт был больше похож на спектакль, а одним из действующих лиц стала бывшая жена рэпера Ким Кардашьян.

Ким не только пришла в очередной раз поддержать экс-мужа, но и показала фото бэкстейджа с презентации.

Девушка опубликовала снимок с копией дома детства Уэста — центром импровизированной сцены. Исполнитель создал макет своего старого жилья, которое находилось в Чикаго и в котором рэпер провел свои детские годы.

В этой же серии есть фотографии дочери Норт и ее подруги, которые присоединились к выступлению.