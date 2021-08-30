Фото: Ким Кардашьян показала, что происходило за кадром на презентации «Donda»

26 августа прошла уже третья вечеринка — презентация нового альбома «Donda» Канье Уэста. Этот концерт был больше похож на спектакль, а одним из действующих лиц стала бывшая жена рэпера Ким Кардашьян.
Ким не только пришла в очередной раз поддержать экс-мужа, но и показала фото бэкстейджа с презентации.
Девушка опубликовала снимок с копией дома детства Уэста — центром импровизированной сцены. Исполнитель создал макет своего старого жилья, которое находилось в Чикаго и в котором рэпер провел свои детские годы.
В этой же серии есть фотографии дочери Норт и ее подруги, которые присоединились к выступлению.
Снимки девушка подписала как «Donda» — так звали покойную мать Уэста. Сценарий презентации альбома основан на самых ярких и важных событиях в жизни артиста.
Самой обсуждаемой частью перформанса стали поджог Канье и воссоздание его свадьбы с Ким 2014 года.
Пара поссорилась уже давно, но юридически их брак еще закреплен. Фанаты предполагают, что экс-супруги возвращаются к совместной жизни. Сами звезды никаких заявлений по этому поводу не делали.
Под публикацией Ким написала, что белое свадебное платье предоставил бренд Balenciaga, а сшит он был Haute Couture — вручную и специально по меркам Кардашьян. Эти фотографии развеяли сомнения, что на брачную церемонию во время презентации действительно вышла бывшая жена Канье.
29 августа Уэст наконец выпустил пластинку. Ким Кардашьян опубликовала в инстаграме сторис с одним из треков в своем плейлисте, чтобы показать, что тоже слушает новый альбом. Правда, пользователи заметили, что звук на этих скриншотах выключен.
На первой вечеринке в честь выхода альбома «Donda» Ким тоже присутствовала, но в качестве зрителя. Она пришла на концерт Уэста в Атланте вместе с их совместными детьми. Аутфит она выбрала в один тон с самим Канье, который провел этот вечер на сцене.
В «Welcome to My Life» Канье упоминал о своем пребывании в Калабасасе — городе в Калифорнии, где находится дом Кардашьян. В треке есть строчки о том, что он теряет свою семью, поэтому пользователи были уверены: речь о Ким и об их детях.