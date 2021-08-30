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В Петербурге, в «Никольских рядах», стартовал Фестиваль уличного кино

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:39

30 августа в Петербурге в летнем дворе «Никольских рядов» стартовал ежегодный Фестиваль уличного кино с короткометражными фильмами молодых режиссеров. Мероприятие продлится до 5 сентября, рассказали организаторы «Афише Daily».

В картинах этого года снялись знаменитые актеры. Среди них — Чулпан Хаматова, Владимир Вдовиченков, Игорь Верник и Варвара Шмыкова.

В программе короткометражки — «Варя» Ники Горбушиной, «Фокус-группа» Алексея Карпова, «Чернильное море» Ивана Соснина, «Показалось» Байбулата Батуллина, «Эксперт» Галины Масленниковой, «И привет!» Наталии Мещаниновой и Бориса Хлебникова, «Играй для каждого» Ивана Петухова и другие работы.

В рамках фестиваля зрителям нужно будет определить победителя программы с помощью света от мобильных телефонов. В конце каждого дня посетители должны проголосовать за лучший фильм фонариком, а люксметр замеряет уровень света. 5 сентября объявят победителя, который заберет грант в 1,5 млн рублей.

Вход на мероприятие свободный по предварительной регистрации здесь.

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