Вышел тизер триллера «Виновный» от шоураннера «Настоящего детектива»

Netflix опубликовал первый тизер ремейка одноименного датского триллера «Виновный» от режиссера Антуана Фукуа («Великий уравнитель») с Джейком Джилленхолом в главной роли. Фильм выйдет на стриминговом сервисе 1 октября, сообщает Collider.
Подробности сюжета держатся в секрете. Однако известно, что он будет развиваться по тому же сценарию, что и оригинальный фильм. «Оператор службы 911 пытается спасти позвонившего, который находится в смертельной опасности, но вскоре выясняет, что все не так, как кажется», — сказано в официальном описании.
В «Виновном» снялись Итан Хоук («Общество мертвых поэтов»), Питер Сарсгаард («Парни не плачут»), Райли Кио («Дом, который построил Джек»), Пол Дано («Маленькая мисс Счастье»), Давайн Джой Рэндолф («Это мы»), Билл Берр («Король Стейтен-Айленда») и Бо Кнапп («Славные парни»).
Сценарий для ремейка написал Ник Пиццолатто, известный как шоураннер «Настоящего детектива».