Вышел тизер триллера «Виновный» от шоураннера «Настоящего детектива»

Netflix опубликовал первый тизер ремейка одноименного датского триллера «Виновный» от режиссера Антуана Фукуа («Великий уравнитель») с Джейком Джилленхолом в главной роли. Фильм выйдет на стриминговом сервисе 1 октября, сообщает Collider.

Подробности сюжета держатся в секрете. Однако известно, что он будет развиваться по тому же сценарию, что и оригинальный фильм. «Оператор службы 911 пытается спасти позвонившего, который находится в смертельной опасности, но вскоре выясняет, что все не так, как кажется», — сказано в официальном описании.