В Fortnite появился детектив Майк Лоури из «Плохих парней»

В игре Fortnite появился скин детектива Майка Лоури, которого в «Плохих парнях» сыграл Уилл Смит. Об этом разработчики Epic Games сообщили в своем блоге.

Персонажа Майка Лоури уже добавили в магазин предметов королевской битвы, однако его напарника Маркуса Бернетта, роль которого исполнил комик Мартин Лоренс, в игре не появится.