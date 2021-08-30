В Fortnite появился детектив Майк Лоури из «Плохих парней»

В игре Fortnite появился скин детектива Майка Лоури, которого в «Плохих парнях» сыграл Уилл Смит. Об этом разработчики Epic Games сообщили в своем блоге.
Персонажа Майка Лоури уже добавили в магазин предметов королевской битвы, однако его напарника Маркуса Бернетта, роль которого исполнил комик Мартин Лоренс, в игре не появится.
Вместе с героем Уилла Смита откроется несколько предметов — сумка с автоматом и наручниками и двойные ножи. Они идут в комплекте со скином.
Ранее в Fortnite выпустили скин под названием «Мехаморти». Вместе с персонажем Морти из мультсериала «Рик и Морти» добавили эмоцию «Пора швифтануться».
Fortnite также известен своими виртуальными концертами. Последней в игре выступила Ариана Гранде, до нее выступали рэпер Трэвис Скотт, диджей Marshmello, кей-поп-группа BTS и другие музыканты.