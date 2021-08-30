Синоптики предупредили о выпадении снега в 11 регионах России

С 3 по 5 сентября в отдельных районах северо-запада России температура понизится до 0…+5 градусов. Вместе с дождем выпадет первый мокрый снег, сообщает центр погоды «Фобос».

Синоптики отмечают, что снег будет таять по пути к земле. Такая погода ожидается в Мурманской, Архангельской, Кировской, Вологодской, Свердловской, Костромской, Тверской и Ярославской областях, а также в Карелии, Коми и на севере Пермского края.

Кроме того, на северо-западе России скорость ветра увеличится до 17–22 метров в секунду, а из‑за резкой смены погоды упадет давление, что скажется на самочувствии метеозависимых.

В Центральной России ожидаются холодные дожди из‑за наступления арктического атмосферного фронта. Температура воздуха понизится до 8–13 градусов выше нуля ночью, а днем — до 11–16.

Ранее в Якутии, охваченной пожарами, выпал первый снег. Синоптики прогнозировали заморозки до минус 2–5 градусов и мокрый снег. Однако днем в регионе потеплело до 18 градусов.