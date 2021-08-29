Скончался экс-президент Международного олимпийского комитета Жак Рогге

В возрасте 79 лет скончался бывший президент Международного олимпийского комитета (МОК) Жак Рогге. Об этом сообщается на сайте организации.

Родственники попросили СМИ не беспокоить их, а все вопросы осуществлять через олимпийский комитет. Публичная панихида состоится в конце года, причины смерти не уточняются.

В МОК заявили, что опустят олимпийский флаг на всех объектах организации на пять дней в знак уважения и призвали Национальный олимпийский комитет (НОК) и Международные федерации присоединиться к акции памяти.

«Олимпийское движение глубоко скорбит о потере великого друга и страстного поклонника спорта», — сказал президент МОК Томас Бах.