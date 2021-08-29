Скончался экс-президент Международного олимпийского комитета Жак Рогге

В возрасте 79 лет скончался бывший президент Международного олимпийского комитета (МОК) Жак Рогге. Об этом сообщается на сайте организации.
Родственники попросили СМИ не беспокоить их, а все вопросы осуществлять через олимпийский комитет. Публичная панихида состоится в конце года, причины смерти не уточняются.
В МОК заявили, что опустят олимпийский флаг на всех объектах организации на пять дней в знак уважения и призвали Национальный олимпийский комитет (НОК) и Международные федерации присоединиться к акции памяти.
«Олимпийское движение глубоко скорбит о потере великого друга и страстного поклонника спорта», — сказал президент МОК Томас Бах.
Жак Рогге был восьмым президентом Международного олимпийского комитета с 2001 по 2013 год, после чего получил титул почетного президента. В университете он изучал спортивную медицину, получив специальность хирурга-ортопеда. Рогге был профессиональным спортсменом и входил в национальную сборную Бельгии по регби. Помимо этого он был 16-кратным чемпионом Бельгии и чемпионом мира по парусному спорту, а также участвовал в Олимпийских играх в 1968, 1972 и 1976 годах.
Завершив карьеру спортсмена, Рогге стал главой Олимпийского комитета Бельгии и президентом Европейского олимпийского комитета. После ухода из МОК в 2013 году он стал спецпослом по делам молодежи, беженцев и спорта при ООН.