В Москве появится арт-пространство «Квартал поэтов»

Недалеко от станции метро «Достоевская» в Тверском районе появится новое арт-пространство «Квартал поэтов». Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
На пересечении переулков Чернышевского и Достоевского, Селезневской и Новосущевской улиц сделают сквер с арт-инсталляцией «Неизвестному поэту» и стеной из кортеновской стали с эффектом ржавчины. На ней появятся цитаты литераторов, музыкантов и режиссеров. Всего из стали будет девять композиций и восемь фигур-силуэтов.
Кроме того, в сквере оборудуют прогулочные зоны и места для отдыха, а также установят сцену-трансформер во дворе «Есенин-центра» для проведения лекций, мастер-классов и выступлений.
Тротуары и дороги покроют новым асфальтом, а территорию вокруг озеленят и установят фонари. Отмечается, что работы по созданию пространства выполнены уже на 90%.
21 августа пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы объявила, что в пойме реки Чермянки на северо-востоке Москвы появится скейт-парк площадью 1600 квадратных метров. Площадка будет разделена на две зоны, где одновременно смогут кататься профессионалы и новички.