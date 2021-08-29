В Москве появится арт-пространство «Квартал поэтов»

Недалеко от станции метро «Достоевская» в Тверском районе появится новое арт-пространство «Квартал поэтов». Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

На пересечении переулков Чернышевского и Достоевского, Селезневской и Новосущевской улиц сделают сквер с арт-инсталляцией «Неизвестному поэту» и стеной из кортеновской стали с эффектом ржавчины. На ней появятся цитаты литераторов, музыкантов и режиссеров. Всего из стали будет девять композиций и восемь фигур-силуэтов.