В Якутии, где бушуют лесные пожары, выпал первый снег

В Якутии, охваченной пожарами, выпал первый снег. Об этом сообщает издание Znak.com.

Ранее синоптики спрогнозировали в регионе заморозки до минус двух-пяти градусов и мокрый снег до 30 августа. Однако днем в Якутии потеплело до 18 градусов.

С 11 мая в регионе установлен пожароопасный сезон и возбуждено четыре уголовных дела по факту уничтожения лесных насаждений в результате возгораний.

Оперштаб Якутии заявил, что на утро 28 августа было ликвидировано 10 природных пожаров площадью 37 952 гектар. В тушении задействовано 65 единиц техники и 594 человека. В сообщении отмечается, что угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.