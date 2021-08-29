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«Мужское государство» устроило онлайн-атаку на «Тануки» из‑за пропаганды ЛГБТ Вчера в 22:15
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В Москве появится арт-пространство «Квартал поэтов» Вчера в 19:33
В Якутии, где бушуют лесные пожары, выпал первый снег Вчера в 19:00
В Кабуле прогремел взрыв, Канье Уэст выпустил «Donda» и другие новости дня
Вчера в 18:13 дайджест
Reuters: США нанесли ракетный удар по боевикам ИГИЛ* в Кабуле. Два человека погибли Вчера в 16:53
Центробанк Афганистана ввел ограничение на снятие средств с личных счетов — до 200 долларов в неделю Вчера в 15:46
Канье Уэст выпустил альбом «Donda» Вчера в 15:16
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Национальная библиотека Татарстана прошла в финал конкурса молодых архитекторов ArchDaily & Strelka Вчера в 15:01
The Rolling Stones выложили трибьют-видео барабанщику Чарли Уоттсу Вчера в 15:00
Пловец Дмитрий Черняев победил на Паралимпиаде и установил мировой рекорд Вчера в 14:32
Электронщик Caribou выпустил мотивирующий сингл «You Can Do It» Вчера в 13:43
Силовики сорвали репетицию Тилля Линдеманна в Твери. Его выступление, вероятнее всего, не состоится Вчера в 13:14
МЧС России Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту в 3 километра
Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту в 3 километра Вчера в 12:41
В России выявили 19 286 новых случаев коронавируса Вчера в 12:12
Талибы убили афганского народного музыканта. В своих песнях он поддерживал противников радикалов Вчера в 11:51
Джастин Тимберлейк появится в фильме «Рептилия» от Netflix. Главную роль сыграет Бенисио Дель Торо Вчера в 11:00
Япония отказала в убежище россиянину, приплывшему в страну с Курильских островов Вчера в 10:22
Опрос: больше всего российских туристов в регионах раздражают плохая инфраструктура и высокие цены
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Мэделин Клайн рассказала о съемках с кумирами детства в сиквеле «Достать ножи» Вчера в 8:15
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Дайджест

В Кабуле прогремел взрыв, Канье Уэст выпустил «Donda» и другие новости дня

Дарья Мельникова
Вчера в 18:13

В жилой дом неподалеку от аэропорта Кабула попала ракета. По данным Reuters, удар нанесли Вооруженные силы США по предполагаемым боевикам ИГИЛ (запрещена в России). Два человека погибли, еще трое получили ранения.

Боевики «Талибана» (запрещен в РФ) убили афганского исполнителя народной музыки Фавада Андараби. Они вытащили его из дома в деревне Андараб и расстреляли. Ранее движение запретило публично слушать и исполнять музыку в Афганистане.

В России за сутки COVID-19 заболели 19 286 человек, выздоровели — 16 804, умерли — 797. Общее число выявленных в стране заражений достигло 6 882 827.

Япония отказала в статусе беженца жителю России, который вплавь добрался до страны с Южных Курил, преодолев 24-километровый пролив в гидрокостюме. Вероятнее всего, его депортируют за незаконный въезд.

Пловец Дмитрий Черняев победил в заплыве на 100 метров брассом на Паралимпийских играх в Токио. Он также установил мировой рекорд, преодолев дистанцию за 1 минуту 31,96 секунды.

На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил трехкилометровый столб пепла. Населенные пункты и туристические группы на пути теплового шлейфа отсутствуют.

Национальная библиотека Татарстана стала финалистом премии для молодых архитекторов ArchDaily & Strelka. Обновленное здание сохранило в себе традиции исторической архитектуры республики и позднесоветское наследие.

Канье Уэст выпустил альбом «Donda»! На нем сразу 26 композиций — так много рэпер еще не записывал ни на одну пластинку.

Канадский электронщик Caribou выпустил вдохновляющий сингл «You Can Do It» и поделился клипом на него. В ролике десяток собак бегает под энергичный ритм в надежде поймать желанное фрисби.

Участники The Rolling Stones опубликовали трибьют-видео в честь покойного барабанщика Чарли Уоттса. Музыкант скончался 24 августа, ему было 80 лет.

Джастин Тимберлейк присоединился к касту фильма от Netflix «Рептилия», главную роль в котором сыграет Бенисио Дель Торо. Картина покажет историю детектива в поисках правды — в деле об убийстве и в своей жизни.

Мэделин Клайн рассказала о съемках с кумирами детства в сиквеле «Достать ножи». Она назвала такой опыт «миниатюрным экзистенциальным кризисом».

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