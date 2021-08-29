В Кабуле прогремел взрыв, Канье Уэст выпустил «Donda» и другие новости дня

В жилой дом неподалеку от аэропорта Кабула попала ракета. По данным Reuters, удар нанесли Вооруженные силы США по предполагаемым боевикам ИГИЛ (запрещена в России). Два человека погибли, еще трое получили ранения.

Боевики «Талибана» (запрещен в РФ) убили афганского исполнителя народной музыки Фавада Андараби. Они вытащили его из дома в деревне Андараб и расстреляли. Ранее движение запретило публично слушать и исполнять музыку в Афганистане.

В России за сутки COVID-19 заболели 19 286 человек, выздоровели — 16 804, умерли — 797. Общее число выявленных в стране заражений достигло 6 882 827.

Япония отказала в статусе беженца жителю России, который вплавь добрался до страны с Южных Курил, преодолев 24-километровый пролив в гидрокостюме. Вероятнее всего, его депортируют за незаконный въезд.

Пловец Дмитрий Черняев победил в заплыве на 100 метров брассом на Паралимпийских играх в Токио. Он также установил мировой рекорд, преодолев дистанцию за 1 минуту 31,96 секунды.

На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил трехкилометровый столб пепла. Населенные пункты и туристические группы на пути теплового шлейфа отсутствуют.

Национальная библиотека Татарстана стала финалистом премии для молодых архитекторов ArchDaily & Strelka. Обновленное здание сохранило в себе традиции исторической архитектуры республики и позднесоветское наследие.

Канье Уэст выпустил альбом «Donda»! На нем сразу 26 композиций — так много рэпер еще не записывал ни на одну пластинку.

Канадский электронщик Caribou выпустил вдохновляющий сингл «You Can Do It» и поделился клипом на него. В ролике десяток собак бегает под энергичный ритм в надежде поймать желанное фрисби.

Участники The Rolling Stones опубликовали трибьют-видео в честь покойного барабанщика Чарли Уоттса. Музыкант скончался 24 августа, ему было 80 лет.

Джастин Тимберлейк присоединился к касту фильма от Netflix «Рептилия», главную роль в котором сыграет Бенисио Дель Торо. Картина покажет историю детектива в поисках правды — в деле об убийстве и в своей жизни.

Мэделин Клайн рассказала о съемках с кумирами детства в сиквеле «Достать ножи». Она назвала такой опыт «миниатюрным экзистенциальным кризисом».