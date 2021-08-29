Reuters: США нанесли ракетный удар по боевикам ИГИЛ* в Кабуле. Два человека погибли

Ракетный удар по объектам в Кабуле нанесли вооруженные силы США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в американской администрации.
Они отметили, что удар был нанесен по предполагаемым боевикам «Исламского государства» (организация признана террористической, запрещена в России). По меньшей мере два человека погибли, еще трое получили ранения.
В столице Афганистана прогремел мощный взрыв недалеко от аэропорта. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник из полицейского управления Кабула и телеканал «Аль-Арабия».
По предварительной информации, взрыв произошел из‑за удара ракеты в жилой дом. Данных о жертвах пока нет.
26 августа возле аэропорта в Кабуле произошло два взрыва. За ними последовало еще четыре взрыва в столице Афганистана, а у аэропорта началась перестрелка. В результате погибло около 200 человек, в том числе 13 военнослужащих США.
Ответственность за взрывы на себя взяла группировка «Исламское государство» (признана террористической, запрещена в России). Тогда представители ИГ заявили, что нападения продолжатся.
Президент США Джо Байден, в свою очередь, пообещал нанести ответные удары по группировке.