Reuters: США нанесли ракетный удар по боевикам ИГИЛ* в Кабуле. Два человека погибли

В столице Афганистана прогремел мощный взрыв недалеко от аэропорта. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник из полицейского управления Кабула и телеканал «Аль-Арабия».

По предварительной информации, взрыв произошел из‑за удара ракеты в жилой дом. Данных о жертвах пока нет.