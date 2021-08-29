The Rolling Stones выложили трибьют-видео барабанщику Чарли Уоттсу

В двухминутном видео под трек «If You Can’t Rock Me» музыкальные товарищи Уоттса показали фото и записи с барабанщиком, где он выступает на сцене, снимается в клипах и дает интервью журналистам. В конце — снимок барабанной установки Уоттса с табличкой «Закрыто».

Участники рок-группы The Rolling Stones выпустили прощальное видео с кадрами британского барабанщика Чарли Уоттса , скончавшегося 24 августа в возрасте 80 лет. Ролик появился в соцсетях группы.

Чарли Уоттс присоединился к The Rolling Stones в январе 1963 года. Музыкальные журналы Rolling Stone и Classic Rock называли его в числе лучших барабанщиков мира. В 2004 году Уоттс пережил рак горла, а в последние годы жил в деревне Долтон в графстве Девон и разводил лошадей.

В августе Уоттс отказался от участия в гастрольном туре The Rolling Stones, отложенном из‑за пандемии коронавируса. Причиной стало восстановление после некоей медицинской процедуры, которую представители артиста охарактеризовали как успешную.