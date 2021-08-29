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Центробанк Афганистана ввел ограничение на снятие средств с личных счетов — до 200 долларов в неделю

Дарья Мельникова
Вчера в 15:46

Центральный банк Афганистана потребовал, чтобы частные и международные банки страны временно установили лимит по снятию средств с личных счетов клиентов — до 200 долларов в неделю. Об этом сообщает издание The Khaama Press.

В директиве сказано, что решение принято из‑за финансовых трудностей в Афганистане. Центробанк обязал частные банки возобновить работу на территории страны, также отмечается, что клиенты могут совершать электронные переводы без ограничений.

Указания появились через несколько часов после того, как сотни жителей Кабула вышли на улицы, протестуя против закрытия банков и пунктов обмена валюты.

15 августа после того, как боевики «Талибана»* захватили Афганистан, столичные банки и многие госучреждения перестали работать. 21 августа стало известно, что из‑за приостановления деятельности ЦБ свою работу приостановили и обменные пункты. Талибы заявляли, что все учреждения откроются 25 августа, но многие из них до сих пор остаются закрытыми.

* «Талибан» признан в России террористической организацией, его деятельность запрещена.

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