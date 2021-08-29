Национальная библиотека Татарстана прошла в финал конкурса молодых архитекторов ArchDaily & Strelka

Здание библиотеки в Казани обновили в прошлом году архитекторы московского бюро ХОРА, которые до этого занимались проектами для столичных библиотек имени Некрасова и Булгакова. Реконструкторы старались сохранить традиции исторической архитектуры Татарстана и позднесоветское наследие, сделав пространство «открытым».

Национальная библиотека Татарстана попала в список 15 финалистов премии для молодых архитекторов ArchDaily & Strelka. Проголосовать за победу библиотеки можно на сайте конкурса.

Помимо читальных залов и книгохранилища, в Национальной библиотеке разместились театральная мастерская и студия звукозаписи, площадки для отдыха и детских игр, а также место для работы и летняя терраса.

Среди других пространств — главный зал, выставочный зал Whitebox и многофункциональный зал Blackbox, спроектированные с применением принципов классической и современной архитектуры.

В шорт-лист вошли еще два общественных пространства в республике — экстрим-парк «Урам» в Казани (номинация «Спортивные объекты») и парк «Сокольская гора» в Бугульме (номинация «Ландшафтная архитектура).