Электронщик Caribou выпустил мотивирующий сингл «You Can Do It»

Канадский электронный музыкант Дэниел Снейт под псевдонимом Caribou выпустил вдохновляющий сингл «You Can Do It». Он также поделился клипом, который не оставит равнодушным любителей собак.
В ролике на протяжении почти четырех минут показывают домашних питомцев, которые бегают по полям, пляжам и горам в надежде поймать фрисби. Энергичный ритм трека сопровождается мотивирующей фразой «you can do it».
«You Can Do It» стал первым релизом электронщика после выхода альбома «Suddenly» в 2020 году. Тогда критики назвали пластинку самой личной работой Снейта.
Предыдущий студийный альбом канадца ― «Our Love» ― вышел в 2014 году и получил положительные отзывы критиков. The Guardian поставил пластинке пять звезд из пяти, Pitchfork ― 8,6 баллов из 10, а «Афиша Daily» включила ее в список 20 лучших альбомов года. Почитать рецензию на «Our Love» можно здесь.