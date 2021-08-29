Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту в 3 километра

Специалисты зафиксировали пепловый выброс на камчатском вулкане Шивелуч высотой до трех километров. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС по Камчатскому краю.

Высота самого исполина составляет 3283 метра, а тепловой шлейф распространился в северо-западном направлении на 30 километров. В ведомстве отметили, что на пути отсутствуют населенные пункты и туристические группы, выпадение пепла над ними не зафиксировано.

26 августа вулканолог Юрий Демянчук заявил, что на юго-восточной стороне кратера наблюдается свечение и периодически происходят обвалы и сходят раскаленные лавины.

Нахождение в районе Шивелуча опасно для людей, однако туристы изъявляют повышенный интерес к извержению, пытаясь подобраться поближе. Вулкан активизировался после землетрясения на Аляске 29 июля магнитудой 8,2.

Шивелуч — один из самых крупных вулканов Камчатки с высотой лавового купола в 2500 метров. Он состоит из трех основных структур: вулкана Старый Шивелуч, древней кальдеры (котловины вулканического происхождения) и активного вулкана Молодой Шивелуч.