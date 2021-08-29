Талибы убили афганского народного музыканта. В своих песнях он поддерживал противников радикалов

По данным Times Now, Андараби вытащили из дома в деревне Андараб, неподалеку от неподконтрольной «Талибану» Панджшерской долины, и расстреляли. Как пишет ТАСС , музыкант в песнях поддерживал противников талибов. Радикалы, в свою очередь, считали его музыку «противной исламу».

Боевики «Талибана»* убили афганского исполнителя народной музыки Фавада Андараби, подтвердил информацию телеканалу Times Now сын музыканта. Также об этом написал в твиттере экс-министр внутренних дел Афганистана Масуд Андараби.

Ранее представитель террористической группировки Забихулла Муджахид заявлял, что они планируют запретить публичное исполнение музыки в Афганистане, поскольку оно не соответствует нормам ислама. Талибы надеются убедить жителей не делать этого, чтобы не «оказывать на них давление».

«Талибан» временно запретил работающим женщинам Афганистана выходить из дома. Муджахид отметил, что это планируют отменить, когда талибам удастся обеспечить надлежащий уровень безопасности и обучить своих бойцов правильно обращаться с женщинами.

* «Талибан» — террористическая и экстремистская организация, ее деятельность в России запрещена.