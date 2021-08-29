перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В России выявили 19 286 новых случаев коронавируса 12:12
Талибы убили афганского народного музыканта. В своих песнях он поддерживал противников радикалов 11:51
Джастин Тимберлейк появится в фильме «Рептилия» от Netflix. Главную роль сыграет Бенисио Дель Торо 11:00
Япония отказала в убежище россиянину, приплывшему в страну с Курильских островов 10:22
Опрос: больше всего российских туристов в регионах раздражают плохая инфраструктура и высокие цены
Опрос: больше всего российских туристов в регионах раздражают плохая инфраструктура и высокие цены 9:43
Мэделин Клайн рассказала о съемках с кумирами детства в сиквеле «Достать ножи» 8:15
В Петербурге 28 студентов задержали за фотовыставку в парке Вчера в 20:59
Сеть «Ёбидоёби» извинилась за рекламу с темнокожим мужчиной после угроз «Мужского государства» Вчера в 20:46
Полиция начала приходить к жителям регионов, чьи адреса попали в слитую базу проектов Навального Вчера в 20:05
Линдеманна навестили силовики, Циммер написал гимн ФК «Краснодар» и другие новости дня
Вчера в 18:55 дайджест
Юрия Дудя вызвали в суд в Минске из‑за интервью с Тимой Белорусских Вчера в 18:52
Ученые случайно открыли самый северный остров в мире Вчера в 16:54
Министерство просвещения разрабатывает единое расписание для школ Вчера в 16:16
Дейв Баутиста не хочет сниматься в фильмах с другими рестлерами. Джон Сина сказал, что понимает его Вчера в 16:06
Фестиваль современной драматургии «Любимовка» объявил полную программу Вчера в 15:43
«Certified Lover Boy» может выйти 3 сентября. Об этом Дрейк объявил в эфире спортивного телеканала
«Certified Lover Boy» может выйти 3 сентября. Об этом Дрейк объявил в эфире спортивного телеканала Вчера в 14:52
Домашняя паста, рынок и пинг-понг: в Москве пройдет фестиваль «Итальянские каникулы» Вчера в 14:43
Тиллю Линдеманну выписали предписание по поводу антиковидных мер. Его продюсеру грозит депортация Вчера в 14:16
В центре Москвы произошла массовая драка с участием мигрантов. Задержаны почти 50 человек Вчера в 13:59
Регулятор США намерен взыскать 200 тыс. долларов со Стивена Сигала, проживающего в России Вчера в 13:02
Отключить рекламу

Талибы убили афганского народного музыканта. В своих песнях он поддерживал противников радикалов

Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:51

Боевики «Талибана»* убили афганского исполнителя народной музыки Фавада Андараби, подтвердил информацию телеканалу Times Now сын музыканта. Также об этом написал в твиттере экс-министр внутренних дел Афганистана Масуд Андараби.

По данным Times Now, Андараби вытащили из дома в деревне Андараб, неподалеку от неподконтрольной «Талибану» Панджшерской долины, и расстреляли. Как пишет ТАСС, музыкант в песнях поддерживал противников талибов. Радикалы, в свою очередь, считали его музыку «противной исламу».

Ранее представитель террористической группировки Забихулла Муджахид заявлял, что они планируют запретить публичное исполнение музыки в Афганистане, поскольку оно не соответствует нормам ислама. Талибы надеются убедить жителей не делать этого, чтобы не «оказывать на них давление».

«Талибан» временно запретил работающим женщинам Афганистана выходить из дома. Муджахид отметил, что это планируют отменить, когда талибам удастся обеспечить надлежащий уровень безопасности и обучить своих бойцов правильно обращаться с женщинами.

* «Талибан» — террористическая и экстремистская организация, ее деятельность в России запрещена.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
хип-хоп
Og Buda, Mayot, Soda Luv
Авангард громкого и провокационного минималистик-трэпа
боевик
Главный герой
Райан Рейнолдс вдруг выясняет, что он второстепенный персонаж в видеоигре
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
триллер
Воспоминания
Футуристический детектив с Хью Джекманом
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить