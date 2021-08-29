Джастин Тимберлейк появится в фильме «Рептилия» от Netflix. Главную роль сыграет Бенисио Дель Торо

Актер и певец Джастин Тимберлейк присоединился к касту фильма от Netflix «Рептилия», главную роль в котором сыграет Бенисио Дель Торо. Права на показ картины стриминговый сервис выкупил у Black Label Media, пишет Deadline.

В центре сюжета опытный детектив (Дель Торо), расследующий жестокое убийство молодого агента по недвижимости. В поисках правды он обнаруживает, что его жизнь полна иллюзий, которые теперь начинают рушится. Персонаж Тимберлейка пока не известен.

Снимет «Рептилию» клипмейкер Грант Сингер, работавший с The Weeknd, Тейлор Свифт, Арианой Гранде, Трэвисом Скоттом и другими артистами. Сценарий для своего режиссерского дебюта он написал с Бенджамином Брюэром («Убийца»).

Еще одна премьера с Тимберлейком состоится на Apple TV+ — он сыграет скандально известного телеведущего Чака Бэрриса. В основу сериала с певцом в главной роли легли мемуары Бэрриса «Признания опасного человека», в которых он рассказал про работу на телевидении и сотрудничестве с ЦРУ в качестве наемного убийцы.