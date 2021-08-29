Япония отказала в убежище россиянину, приплывшему в страну с Курильских островов

Власти Японии отказались предоставить убежище россиянину, который вплавь добрался до страны с Южных Курил, преодолев 24-километровый пролив в гидрокостюме. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на японскую газету Hokkaido.

Мужчине не выдали временное разрешение на пребывание. На следующей неделе его передадут генеральному консульству России в Саппоро.

В дипломатическом представительстве России заявили, что сейчас идет разбирательство, как именно он попал в Японию. В ведомстве добавили, что задержанных за нелегальный въезд, как правило, депортируют.

По данным японских чиновников, бежавший из России мужчина — 38-летний уроженец Ижевска Ваас Феникс Нокард, переселившийся на Курилы по программе дальневосточного гектара. В его жилище нашли японские плакаты.