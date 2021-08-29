Опрос: больше всего российских туристов в регионах раздражают плохая инфраструктура и высокие цены

Сервис SuperJob провел опрос среди россиян, которые за последние три года путешествовали по другим регионам России. Респондентов попросили назвать три вещи, которые их больше всего раздражали как туристов. Результатами поделился РБК.

В выборку попали курорты и туристические места Краснодарского, Камчатского и Ставропольского края, Дагестана, Калининградской области, «Золотого кольца», Алтая и Крыма. Ответ «ничего не раздражает» популярен в Калининградской области (46%), Дагестане (43%), а также Камчатке и Ставропольском крае (по 42%).

Основные раздражители туристов в регионах:

Калининградская область: отсутствие инфраструктуры (18%), завышенные цены (16%), климат и насекомые (10%)

Дагестан: плохая инфраструктура (13%), небрежное отношение к природе и мусор (10%), а также отношение местных жителей (6%)

Камчатка: высокие цены (23%), инфраструктура (19%) и отношение местных жителей (13%)

Ставропольский край: инфраструктура (24%), цены (17%) и большое количество туристов (16%)

Крым: плохая инфраструктура (33%), цены (30%) и отношение местных к туристам (15%)

Краснодарский край: завышенные цены (36%), инфраструктура (26%), большое число туристов (25%) и мусор (24%)

Только в Алтае плохая инфраструктура — не главная проблема. По мнению опрошенных, там тоже высокие цены (21%), но среди других раздражителей популярны мусор (12%) и плохие дороги (9%).

В рамках опроса также спросили местных жителей, что их раздражает в приезжих туристах. Три самым популярных ответа — неуважение к коренному населению, невоспитанное поведение и мусор.

В Дагестане (11%) и Крыму (10%) недовольны внешним видом отдыхающих. Первые призывают одеваться достойно, а вторые просят просто одеваться, а не ходить по улицам в купальниках и плавках.

В Краснодарском крае (6%) и Крыму (5%) местным жителям не нравится, что путешественники нарушают ПДД и из‑за них образуются пробки. Там же жалуются на число приезжих: большое количество туристов вызывает неудобства у 4% кубанцев и 3% крымчан. Процент по такому же вопросу сильнее только в Калининграде — 6%.

За последние два года спрос на внутренние направления в России вырос на 85%, отмечает издание. Больше половины россиян в приоритет ставили экономию, чуть меньше — вопросы безопасности и антиковидные меры. Популярностью пользуются Республика Алтай, Ставропольский и Краснодарский края, следом Москва и Петербург.