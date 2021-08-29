Мэделин Клайн рассказала о съемках с кумирами детства в сиквеле «Достать ножи»

Клайн очень волнуется на съемочной площадке в Европе. Работу на производстве сиквела детектива она назвала своим «самым умопомрачительным и ужасающих опытом».

Мэделин Клайн, известная по сериалу «Внешние отмели», каждый день переживает «экзистенциальный кризис» на съемках продолжения «Достать ножи». Молодая актриса стала гостем шоу Джимми Фэллона и рассказала о работе с актерами, на фильмах которых она выросла.

Знаете эти моменты в жизни, когда вы просто смотрите вокруг, на жизнь и думаете: «Как, черт возьми, я сюда попала». Мне очень повезло, что каждый день я иду на съемочную площадку — и это похоже на миниатюрный экзистенциальный кризис, потому что я работаю с людьми, на которых я равнялась всю свою жизнь.

Такой «опыт на всю жизнь» одновременно «ужасен и невероятен», считает Клайн. Среди «феноменальных людей», с которыми девушка снимается, — Дэниел Крейг, Эдвард Нортон, Кейт Хадсон, Дейв Баутиста, Итан Хоук, Кэтрин Хан, Жанель Моне, Лесли Одом-мл. и Джессика Хенвик.

Режиссер «Достать ножи-2» Райан Джонсон закончил съемки в Греции в прошлом месяце. Сюжет второго фильма остается в секрете, как и роль Клайн.

«Достать ножи» собрал в мировом прокате более 300 млн долларов при бюджете 40 млн, получил номинацию на «Оскар» за лучший оригинальный сценарий и три номинации на «Золотой глобус» за лучший фильм, мужскую и женскую роль в мюзикле или комедии.

О работе над продолжением стало известно в январе 2020-го. Джонсон отметил, что история «Knives Out 2» будет сосредоточена на новом расследовании частного сыщика Бенуа Бланка. Это значит, что зрители не увидят и половины тех актеров, которые были в первом фильме.