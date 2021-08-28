Линдеманна навестили силовики, Циммер написал гимн ФК «Краснодар» и другие новости дня

В номер Тилля Линдеманна пришли силовики и предупредили о запрете проведения массовых мероприятий перед его выступлением в Тверской области. Продюсеру солиста Rammstein грозит депортация за нарушение миграционного режима.

В России за сутки COVID-19 заболели еще 19 492 человек, выздоровели 19 411, умерли 799. По данным Росстата, в июле после заражения коронавирусом скончались больше 50 тыс. россиян.

В Москве на Бауманской улице произошла массовая драка с участием мигрантов. Задержаны 49 человек, 15 из них получили протоколы по статье о мелком хулиганстве.

Убийца Роберта Кеннеди, заключенный Сирхан Сирхан может выйти на свободу — его признали больше не представляющим угрозы для общества. Преступник провел в тюрьме 53 года.

Минпросвещения составляет единое примерное расписание учебных занятий. На его основе школы будут сами принимать решение о своем графике.

Один из самых известных голливудских композиторов Ханс Циммер написал гимн футбольного клуба «Краснодар». Аранжировку его музыки выполнил Антон Беляев.

Регулятор США хочет взыскать больше 200 тыс. долларов со Стивена Сигала, переехавшего в Россию. Поводом стало сокрытие вознаграждения, полученного актером за рекламу первичного размещения цифрового токена.

Эдди Мерфи и Джона Хилл поработают с режиссером Кеньей Бэррисом в новом проекте Netflix. В центре сюжета комедии окажутся семейные отношения и разные взгляды поколений на жизнь.

Джейсон Стэтем снимется в еще одном фильме киностудии Miramax. В планах актера — главная роль в остросюжетном триллере «Пчеловод», сценарий которого написал автор «Аферы Томаса Крауна» Курт Уиммер.

Дрейк, возможно, объявил дату выхода альбома «Certified Lover Boy» — 3 сентября. Анонс был очень странным: его показали на спортивном телеканале под видом хакерской атаки на трансляцию.

С 11 по 12 сентября на территории московского «Хлебозавода № 9» пройдет фестиваль «Итальянские каникулы». В программе — встречи с шеф-поварами, маркет еды, концерты, игры в бочче и пинг-понг и многое другое.

29 сентября начинается фестиваль современной хореографии Context. Diana Vishneva. Событие открывает постановка эстонского коллектива Fine5 Dance Theatre, которая основана на рассказах танцовщиков, собранных в период изоляции.