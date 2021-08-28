Юрия Дудя вызвали в суд в Минске из‑за интервью с Тимой Белорусских

Владельцы музыкального лейбла Kaufman подали иск о защите чести и достоинства к Тиме Белорусских после его участия в ютьюб-шоу «вДудь». Сам Юрий Дудь выступает соответчиком до этому делу.

По данным телеграм-канала Mash, в интервью журналисту Белорусских раскрыл условия контракта с лейблом и рассказал, что ушел с него из‑за разногласий с продюсером. Это не понравилось владельцам Kaufman — супругам Розниченко.

Дудь вызван на заседание, которое назначено на 22 апреля 2022 года.

В России в отношении Юрия Дудя сейчас рассматривается дело о пропаганде наркотиков. Его возбудили после обращения Лиги безопасного интернета в управление по контролю за оборотом наркотиков МВД.

Организация попросила проверить интервью журналиста на предмет пропаганды запрещенных веществ. В лиге посчитали, что подобные ролики могут «оказать деструктивное воздействие на здоровье, духовное, физическое и психическое развитие несовершеннолетних».