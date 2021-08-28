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Ученые случайно открыли самый северный остров в мире

Рустам Абдуллин
Вчера в 16:54

Ученые из Дании и Швеции сообщили, что случайно обнаружили у берегов Гренландии новый остров, который ближе всех к Северному полюсу. Об этом передает Би-би-си.

В июле группа из шести исследователей вылетела для сбора образцов в район острова Оодаак, который с 1978 года считался самым северным островом, однако найти его в последние годы никак не удавалось.

Научный руководитель группы Мортен Раш отмечает, что карты для этой части мира составлены с неточностями. «Так что мы начали искать остров. Спустя несколько очень захватывающих минут мы приземлились на странном участке, покрытом грязью, безо всякой растительности, с ледниковыми отложениями и гравием. Со всех сторон он был окружен морем. В общем, это не слишком приятное место», — поделился Раш.

Неизвестный островок почвы размером 60 на 30 метров ученые приняли за Оодаак. Но после возвращения на базу они сверили точное местонахождение обнаруженного острова с датскими чиновниками, отвечающими за учет арктических островов, и узнали, что были на 800 метров севернее Оодаака.

Название нового острова уже придумали — Qeqertaq Avannarleq, что в переводе с гренландского означает «самый северный остров».

Раш подчеркивает, что с научной точки зрения открытие не имеет большого значения. «Но с личной точки зрения, конечно, как‑то забавно быть среди тех шести человек, когда‑либо живших на Земле, у которых были грязные сапоги в самой северной точке мира», — пошутил ученый.

Ученые говорят, что движение льдов в этом районе нередко приводит к появлению новых и потоплению ранее известных участков земли. Ряд экспертов полагает, что это вовсе острова, а «скопления гравия на морском льду».

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