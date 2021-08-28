Министерство просвещения разрабатывает единое расписание для школ

Министерство просвещения составляет единое примерное расписание занятий для школ. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, передает «Коммерсант».

По словам министра, расписание будет готово в следующем году. В нем будут «эффективно распределены» дисциплины с учетом рекомендаций физиологов и Роспотребнадзора, отметил Кравцов.

«Мы такие рекомендации школам и родителям представим, а дальше уже школа будет определять, следовать этому расписанию или остаться на том расписании, по которому работает школа», — уточнил Кравцов.

Он также подтвердил, что День знаний в российских школах пройдет в очном формате. В школах будут усилены меры, введенные для борьбы с коронавирусом, но, как именно, пока не сообщается.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичные власти не планируют ужесточать антиковидные ограничения в школах. Он уточнил, что в образовательных учреждениях будут действовать только требования по разделению школьных потоков и измерению температуры при входе.