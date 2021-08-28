Домашняя паста, рынок и пинг-понг: в Москве пройдет фестиваль «Итальянские каникулы»

С 11 по 12 сентября на территории московского «Хлебозавода № 9» пройдет фестиваль «Итальянские каникулы». Об этом «Афише Daily» рассказали представители мероприятия.

В программе события — встречи с шеф-поварами, развивающими гастрономию в России, маркет еды, музыкальные выступления, игры в бочче и пинг-понг и многое другое.

Фестиваль будет разделен на несколько зон. Одна из них — «Неотраттория» — уголок домашней кухни, в котором можно попробовать традиционные итальянские блюда: пиццу, пасту и авторский стритфуд.

В зоне «Hybrid» будут готовить блюда, объединяющие гастрономические традиции Италии и других стран и регионов. Еще одна площадка — «Меркато» — будет представлять собой итальянский рынок, где можно купить свежие морепродукты, сырные и мясные деликатесы, фрукты, канноли и другие продукты.

Зона «Поп-ап» объединит известных московских шеф-поваров, которые представят свои авторские блюда с итальянским акцентом. Среди участников — Salone pasta&bar, Pizza 22 cm, Sea, signora, BRO&N, La scarpetta, Cibo и прочие рестораны.

В музыкальной программе фестиваля заявлены шоукейсы Popoff Kitchen, Love Boat, «Клуба Любителей Музыки», System 108, Roots United и Deep Fried Friends. Кроме того, запланированы выступления Филиппа Киркорова, Cream Soda, а также супер-группы The Very Fiero Band, в составе которой ЛАУД, Mirele, вокалисты Pompeya и On-The-Go, LOVANDA и другие исполнители.

Помимо этого, на «Итальянских каникулах» будет действовать зона развлечений. Гости смогут сразиться в бочче и кикер-бильярдино, а также показать класс в пинг-понг, тире, фрисби или регате аль-итальяна.

Узнать подробнее о мероприятии можно на сайте фестиваля.