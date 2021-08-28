«Certified Lover Boy» может выйти 3 сентября. Об этом Дрейк объявил в эфире спортивного телеканала

Реклама бейсбола прервалась на случайные кадры низкого качества, на которых можно разглядеть силуэт мужчины. В руках неизвестный держит картонку, на которой от руки написано «CLB 3 сентября». Вставка длилась всего несколько секунд, после чего в эфир вернулись спортивные события.

В эфире спортивного телеканала ESPN появилось короткое промо альбома «Certified Lover Boy», который канадский рэпер Дрейк неоднократно переносил. Однако фанаты не понимают, был ли это взаправду анонс пластинки, потому что больше было похоже на хакерскую атаку.

В твиттере появилась запись с извинениями перед зрителями, что еще больше вводило путаницу — был ли анонс запланирован. Неполадки объяснили техническими сложностями.

Представитель Дрейка не подтвердил Rolling Stone дату грядущей пластинки, но добавил, что промо вполне можно принимать на веру.

Дрейк обещал выпустить «Certified Lover Boy» в январе 2021 года, а впервые о нем заговорили в августе 2020 года. Позже рэпер перенес релиз на лето 2021 года, а вместо «CLB» выпустил «Scary Hours 2».

Есть предположения, что постоянными переносами «Donda» Канье Уэст хочет выпустить альбом одновременно с «Certified Lover Boy». Тогда повторится битва релизов, как в 2007 году между Уэстом и 50 Cent.