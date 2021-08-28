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В центре Москвы произошла массовая драка с участием мигрантов. Задержаны почти 50 человек

Валерия Корниенко
Сегодня в 13:59

В Москве задержаны 49 участников массовой драки, произошедшей на Бауманской улице, сообщает пресс-служба столичного управления МВД. По словам источника ТАСС, конфликт произошел между приезжими из стран Средней Азии.

Сообщение об инциденте поступило в полицию 27 августа, однако участники конфликта успели скрыться до приезда полиции. Собеседник агентства рассказал, что драку устроили не менее 10 человек.

Задержанных проверяют на причастность к происшествию. Полицейские также определяют свидетелей и очевидцев инцидента.

В числе задержанных — 12 граждан Киргизии, гражданин Узбекистана и гражданин Таджикистана, отметил источник ТАСС.

В отношении 15 граждан составили протоколы по статье о мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП). С остальными гражданами, как отмечается, «провели профилактическую беседу».

28 августа мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что из столицы депортировали около 200 мигрантов из стран СНГ за нарушение правопорядка, еще 17,5 тыс. запрещен въезд в Россию. Он подчеркнул, что депортации связаны с массовыми драками, которые участились в столице.

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