В июле умерли 50 421 житель России с диагностированным COVID-19, следует из данных Росстата. Предыдущий рекорд смертей за месяц среди зараженных коронавирусом был зафиксирован в декабре 2020 года, когда скончались 45 331 человек.

COVID-19 стал основной причиной смерти у 38 922 человек;

COVID-19 как основная причина смерти, но нужны дополнительные исследования — 5 206 случаев;

COVID-19 как сопутствующее заболевание, повлиявшее на развитие осложнений и ускорившее смерть пациента — 1 449 случаев;

COVID-19 как сопутствующее заболевание, не повлиявшее на наступление смерти — в 4 844 случаях.

Это в 1,8 раза больше июньского показателя смертности от ковида и в 4,9 раза, чем июле 2020 года. Всего в июле умерли 215 265 россиян.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, смертность в июле выросла на 18,6% по сравнению с прошлым годом. Она связывает увеличение смертей с быстрым распространением «Дельта»-штамма. При этом смертность в Москве и Подмосковье, Петербурге и Ленобласти, а также в Центральном и Северо-Западном федеральных округах уменьшается «в связи с увеличением охвата населения вакцинацией».

Ранее Росстат сообщил, что за первое полугодие естественная убыль населения России выросла на 62% — до 512,5 тыс. человек по сравнению с прошлым годом — 316,3 тыс.