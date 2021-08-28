Билайн открыл бесплатную горячую линию для участников благотворительной акции «Дети вместо цветов»

Мобильный оператор Билайн поддержал благотворительную акцию «Дети вместо цветов», инициированную фондами «Вера» и «Дом с маяком». Он запустил для участников бесплатную горячую линию. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы проекта.

Зарегистрироваться для участия в акции, приуроченной ко дню знаний, можно на сайте, а также получить консультацию и ответы на все интересующие вопросы по телефону горячей линии. Звонки будут принимать по номеру 8-903-162-88-81 с 8.00 до 20.00. Линия работает на основе технологии облачной АТС.

Участникам акции «Дети вместо цветов» предлагают купить один общий букет учителю на 1 сентября вместо множества отдельных, а сэкономленные деньги направить на помощь неизлечимо больным детям. Это могут сделать группы учеников, класс или даже целая школа — они получат грамоту и информационную атрибутику.

Собранные средства пойдут на приобретение аппаратов для дыхания, необходимых лекарств, специального питания и других вещей, которые требуются подопечным благотворительных организаций.

«Например, на сэкономленные деньги от 38 букетов фонд „Вера“ сможет приобрести один пульсоксиметр, аппарат для измерения кислорода в крови, а еще на 10 букетов можно приобрести набор датчиков к нему», — пояснили инициаторы акции.

Пожертвовать деньги может и любой желающий без предварительной регистрации. Мероприятие уже поддержали Иван Ургант, Полина Гагарина, Пелагея, Лиза Монеточка, Ингеборга Дапкунайте, Вера Брежнева, Александр Петров и другие известные люди.

Впервые акция «Дети вместо цветов» прошла в 2015 году по инициативе одного из учителей, который предложил не дарить избыточное количество букетов преподавателям, а переводить средства неизлечимо больным детям. В тот год удалось собрать 8 миллионов рублей, благодаря которым помощь получили 220 семей.

«В прошлый пандемийный непростой год эта акция принесла нам более 33 миллионов рублей. А сотни семей̆ с неизлечимо больными детьми, которые несмотря на беду, благодаря тысячам школьников, могли поверить, что нам не все равно. Что нам есть до них дело, они не одни даже в трудное время, и что мы думаем и помним о них, потому что чужих детей̆ не бывает», — прокомментировала прошлогоднюю акцию учредитель фонда «Вера» Нюта Федермессер.