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Убийца сенатора Роберта Кеннеди может выйти на свободу. Его признали больше не представляющим угрозы

Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:20

Комиссия по условно-досрочному освобождению штата Калифорнии проголосовала за освобождение из тюрьмы убийцы сенатора и кандидата в президенты США 1968 года Роберта Кеннеди. Об этом передает с заседания Associated Press.

Сирхан Сирхан провел в заключении 53 года. Очередное ходатайство об освобождении уже 16-е по счету, но первое, которое не отклонила окружная прокуратура.

Би-би-си отмечает, что поддержка комиссии не означает гарантированный выход Сирхана из тюрьмы. Ее заключение лишь подтверждает, что преступник больше не представляет угрозу, а решение об освобождении примет или отклонит губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.

Основанием при голосовании стали просьбы детей Кеннеди освободить убийцу их отца. «Я действительно верю, что любой заключенный, который не представляет угрозы для себя или мира, должен быть освобожден», — заявил Дуглас Кеннеди. Роберт Кеннеди-младший считает, что его отец по своим принципам также бы рекомендовал освободить убийцу.

«Сенатор Кеннеди был надеждой мира, и я ранил, причинил вред всем им [американцам], и мне больно осознавать это, ужасно держать это в голове», — раскаялся на заседании 77-летний Сирхан.

«Я прожил свою жизнь в страхе перед ним. И сегодня я благодарен за то, что вижу его как человека, достойного сострадания и любви», — сказал Дуглас Кеннеди.

Роберт Кеннеди, брат президента США Джона Кеннеди, был убит во время выступления в отеле Лос-Анджелеса по случаю победы на калифорнийских праймериз летом 1968 года. Смертельные выстрелы произвел палестинец Сирха Сирхан, возмущенный поддержкой политика Израиля.

Сирхана приговорили к смертной казни, но в 1972 году приговор сменили на пожизненное заключение. Тогда Верховный суд США признал казнь противоречащей конституции.

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